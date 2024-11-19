الإمارات: 50% من الموظفين يشعرون بالضغط للعمل ساعات إضافية

وأفاد ما يقرب من أربعة من كل 10 - 40 في المائة - من المهنيين في دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة في الرواتب تتراوح بين 5 و 10 في المائة هذا العام. ومن بين هذه الزيادات، كانت 49 في المائة من الزيادات قائمة على الأداء، و 14.9 في المائة كانت بسبب تغيير الوظيفة. وأشار حوالي 44 في المائة من المستجيبين أيضًا إلى أنهم يتوقعون زيادة في الراتب قبل نهاية عام 2024.