الإمارات: 50% من الموظفين يشعرون بالضغط للعمل ساعات إضافية
عندما بدأت المغتربة الهندية "سعدية أنور" وظيفتها الأولى في قطاع البناء، كانت متطلبات الوظيفة واضحة للغاية: كان عليها أن تعمل لمدة 12-14 ساعة في اليوم.
"لقد كان أسلوب حياة مجيدًا"، كما تذكرت. "لم يكن الأمر مهمًا حقًا ما كنت أفعله. حتى خلال شهر رمضان، كان من المتوقع أن أعمل لساعات طويلة. كنت أعيش في عجمان مع والدي وكان المكتب في دبي. كانت هناك أيام كنت أقود فيها سيارتي إلى عجمان لتناول الإفطار ثم أعود لإنهاء بعض المهام غير المهمة جدًا".
أظهرت دراسة بحثية جديدة أن ما يقرب من نصف (50%) من موظفي دولة الإمارات العربية المتحدة يشعرون بالضغط للعمل لساعات إضافية خارج جدولهم الزمني، بينما يشعر 45% أن عبء العمل لديهم قابل للإدارة ويمكن إكماله خلال أسبوع عمل قياسي.
وشمل الاستطلاع الذي أجرته شركة التوظيف وخدمات تكنولوجيا المعلومات "هاليان" تحت عنوان تقرير سوق دول مجلس التعاون الخليجي 2025 ودليل الرواتب أكثر من 2700 متخصص في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والتسويق والإبداع والتصميم والرعاية الصحية وعلوم الحياة والبناء.
وقالت "ساديا" إنها خلال حياتها المهنية كانت تتبع عادات عمل غير مستدامة في بعض الأيام. وأضافت: "كنت أظل مستيقظة حتى الثانية صباحًا لإنهاء عرض تقديمي ثم أعود في التاسعة صباحاً في اليوم التالي لحضور العرض التقديمي. وفي النهاية، قررت ترك العمل عندما حملت لأنه كان من المستحيل تقريبًا تحقيق التوازن بين العمل والحياة".
التأثير على الصحة
وكشف الاستطلاع أن 45% من المهنيين أفادوا بمواجهتهم لتأثيرات صحية سلبية بسبب أعباء العمل. وقال الاستطلاع: "في حين أن هذا قد لا يكون له تأثير فوري على العمل الذي يقومون به، إلا أنه في الأمد البعيد سيؤثر سلباً على عملهم والإنتاج الإجمالي للشركة".
يقول الخبراء إنهم يرون العديد من المرضى الذين يعانون من الآثار المترتبة على ساعات العمل الطويلة. قال "ياسر شافي"، طبيب المعالجة المثلية في ويلث: "نرى في الوقت الحاضر مرضى يتحدثون عن ساعات العمل المطولة والضغوط والإفراط في أداء المهام".
"إن ساعات العمل الطويلة قد تؤثر بشكل كبير على الصحة البدنية والعقلية. وهناك خطر متزايد للإصابة بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب بسبب الإجهاد وقلة النشاط البدني بالإضافة إلى الإرهاق العاطفي والقلق والاكتئاب وانخفاض الوظائف الإدراكية."
ووجدت الدراسة أيضا أن الموظفين، نتيجة للمشاكل الصحية، يبحثون عن وظائف في أماكن أخرى، حيث أعرب نحو 85 في المائة منهم عن رغبتهم في تغيير وظائفهم في العام المقبل.
عمل مرن
وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة التي تحدثت لصحيفة خليج تايمز بشرط عدم الكشف عن هويتها إنها وفريقها يعملون عادة لمدة 12 إلى 14 ساعة في اليوم. "ليس الأمر وكأننا نقضي 12 ساعة في المكتب"، قالت. "لديهم مرونة كاملة ويمكنهم العمل من المنزل إذا أرادوا. لكننا نعمل في مجال وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق. لذلك لا يمكن للفريق أبداً الانفصال. في بعض الأحيان تأتي الطلبات في وقت متأخر من الليل ونحن نكافح لتلبيتها. أشعر بالذنب لارتكاب هذا النوع من ثقافة العمل السامة ولكن إذا وضعنا "أوقات راحة"، فسنخسر العملاء بالتأكيد. وفي هذه المرحلة، لا يمكننا تحمل حدوث ذلك ".
ووجدت الدراسة أن حوالي 35% من الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة يرون أن التوازن بين العمل والحياة عادل، ويعرب حوالي النصف عن رغبتهم في مزيد من المرونة في أخذ فترات الراحة.
وحذر ياسر من أن مثل هذه الثقافات في العمل قد تؤدي إلى تفكك الأسر. وقال: "نشهد أيضًا افتقاراً إلى التواصل العاطفي داخل الأسرة بسبب اختلال التوازن بين العمل والحياة". "يتحول الأمر إلى حلقة مفرغة - يأتي الشخص متأخرًا من المكتب، غير قادر على تخصيص وقت جيد لعائلته، غير قادر على تناول الطعام والنوم في الوقت المناسب، ثم يركض مرة أخرى في الصباح. في النهاية، يخلق هذا حالة ذهنية سيئة".
الفرص المستقبلية
وكشفت نتائج أخرى للتقرير أن ما يقرب من 41% من الموظفين في الإمارات العربية المتحدة يعربون عن ثقتهم في فرص العمل المستقبلية. وفي الوقت نفسه، يشارك العديد منهم بنشاط في متابعة التعليم الإضافي والشهادات، مما يضعهم في وضع يسمح لهم بالنجاح في سوق العمل المتطور باستمرار.
وتوصلت الدراسة أيضاً إلى عدد من النتائج الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك المقارنات بين أسواق العمل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأفاد ما يقرب من أربعة من كل 10 - 40 في المائة - من المهنيين في دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة في الرواتب تتراوح بين 5 و 10 في المائة هذا العام. ومن بين هذه الزيادات، كانت 49 في المائة من الزيادات قائمة على الأداء، و 14.9 في المائة كانت بسبب تغيير الوظيفة. وأشار حوالي 44 في المائة من المستجيبين أيضًا إلى أنهم يتوقعون زيادة في الراتب قبل نهاية عام 2024.
وعلاوة على ذلك، وجد أن 37% من الموظفين متفائلون للغاية بشأن فرص العمل المستقبلية، حيث يأمل 24.3% منهم في الحصول على ترقية داخل مؤسستهم الحالية. وعلاوة على ذلك، وفي تأكيد على إيجابيتهم تجاه سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، يشارك 47% من الموظفين بنشاط في متابعة التعليم الإضافي والشهادات.
وعندما يتعلق الأمر بالمزايا، وجد التقرير أن التأمين الطبي هو الميزة الأكثر طلبًا (80 في المائة)، يليه تذاكر الطيران (55 في المائة) وترتيبات العمل المرنة (41 في المائة).
إن الحصول على تعويضات ومزايا أفضل والتقدم الوظيفي هي الأسباب الرئيسية التي تدفع الموظفين إلى تغيير وظائفهم في منطقة الخليج.