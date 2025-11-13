الإمارات: 50 مليون درهم تكريماً لـ 100 عامل وشركة متميزة

تم تكريم حوالي 100 عامل وشركة خاصة في النسخة الثالثة من "جائزة الإمارات لسوق العمل" (ELMA)، التي أُقيمت في أبوظبي يوم الخميس. وتنظم الجائزة وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE)، وهي تُسلط الضوء على أفضل الممارسات وتُكرم العمال والشركات الاستثنائية في سوق العمل الإماراتي.

توسعت الجائزة هذا العام لتشمل 98 فائزاً، ارتفاعاً من 84 فائزاً في النسخة الثانية، بقيمة إجمالية للجوائز تبلغ 50 مليون درهم، ارتفاعاً من 37 مليون درهم في النسخة السابقة.

جوائز نقدية وامتيازات للشركات

بالنسبة للجوائز الفردية، يحصل الفائزون بالمركز الأول على جائزة نقدية قدرها 100,000 درهم، تليها 75,000 درهم للمركز الثاني، و 50,000 درهم للمركز الثالث.

أما الشركات التي حصلت على المركز الأول والمصنفة ضمن الفئة الأولى في نظام تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين، فستستفيد من خصومات على خدمات الوزارة، تُعادل وفورات مالية تصل إلى 1.2 مليون درهم. وتحصل الشركات الحاصلة على المركز الثاني على مزايا مماثلة بوفورات مالية تصل إلى مليون درهم، بينما تتمتع شركات المركز الثالث بوفورات مالية قدرها 500,000 درهم.

دعم جودة حياة العمال

تم تقديم فئة فرعية جديدة هذا العام تحت عنوان "سكن العمال" لتشجيع الشركات على تنفيذ مبادرات وممارسات مستدامة وترفيهية لعمالها، خاصة خلال العطلات الوطنية والأعياد.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن "تنظيم مثل هذه الأنشطة يعزز الإنتاجية، ويشجع القيم الإيجابية، ويغرس الشعور بالانتماء بين العمال." وأضافت الوزارة أن العمال "يُنظر إليهم كمساهمين قيمين في مجتمع متجذر في التعاطف والولاء والوحدة — مع ضمان الامتثال للقوانين التي تحمي حقوق العمال وتدعم رفاهيتهم وجودة حياتهم."

تُقام جائزة الإمارات لسوق العمل سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الرئاسة.