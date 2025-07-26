الإمارات: 5 نصائح لسلامة السيارة في حرارة الصيف الحارقة

تُخزَّن زجاجات العطور، وبخاخات الأيروسول، وبخاخات المطهرات، وحتى معطرات السيارات، تحت ضغط شديد. لذا، في ظلّ أجواء شديدة الحرارة، يرتفع ضغطها الداخلي، مما يُؤدي إلى انفجار العلب أو الزجاجات، مما قد يُحطّم النوافذ، ويُسبّب حروقًا، أو يُشعل حرائق.