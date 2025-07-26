الإمارات: 5 نصائح لسلامة السيارة في حرارة الصيف الحارقة

مع وصول فصل الصيف في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ذروته، وارتفاع مستويات الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية، أصبحت المخاوف المتعلقة بالسلامة أكثر إلحاحًا.
تشكل الحرارة الشديدة مخاطر ليس فقط على الصحة العامة ولكن أيضًا على المركبات والبنية التحتية والروتين اليومي - مما دفع السكان والسلطات على حد سواء إلى اتخاذ احتياطات إضافية خلال الأشهر الأكثر حرارة في العام.
وتشهد البلاد حالياً ذروة موجة الحر الشديد في الصيف في شبه الجزيرة العربية، وهي الفترة التي تستمر حتى العاشر من أغسطس/آب.
ولتخفيف هذه المخاوف المتعلقة بالسلامة، قدمت وزارة الداخلية الإماراتية بعض النصائح للجمهور لأخذها في الاعتبار من أجل سلامتهم:
1. الأطفال بمفردهم في السيارات
تُحذّر السلطات الإماراتية مرارًا وتكرارًا المقيمين من ترك أطفالهم بمفردهم في السيارة لأي سبب كان. فقد يُطفئ الأطفال السيارة عند تركهم بمفردهم، مما يُعرّضهم لخطر الإغماء والاختناق.
وفي يوم الجمعة، شاركت هيئة الدفاع المدني في أبوظبي سيناريو محاكاة لتسليط الضوء على المخاطر الكامنة.
في المقطع، يُخبر أبٌ ابنه أنه سيغيب لفترة وجيزة بينما يركض إلى السوبر ماركت، تاركًا الصبي وحده في السيارة. بعد أن ابتعد الأب، صعد الطفل إلى مقعد السائق وأطفأ المحرك عن طريق الخطأ، مما أدى إلى توقف مكيف الهواء.
ومع مرور الوقت، بينما كان الأب بعيدًا وفي ظل الحر، بدأ الطفل يتعرق ثم أغمي عليه لاحقًا.
ألقي نظرة على الفيديو:
2. السيارات المتوقفة في وضع التشغيل
إن ترك السيارة في وضع التشغيل وإيقافها لفترات طويلة في الطقس الحار جداً يشكل عدة مخاطر جدية، حيث يمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة حرارة المحرك، خاصة إذا لم يكن نظام التبريد في حالة جيدة.
3. مباخر البخور
حذرت وزارة الداخلية المواطنين من استخدام المباخر داخل المركبات.
تعمل بعض هذه الشعلات باستخدام الفحم أو مصادر الحرارة، والتي يمكن أن تشعل بسهولة المواد القابلة للاشتعال القريبة مثل الأنسجة أو البلاستيك أو مواد لوحة قيادة السيارة.
4. العطور والعلب
وينصح سائقي السيارات بالتأكد من أن سياراتهم خالية من العطور والعبوات المضغوطة والمعقمات والولاعات.
تُخزَّن زجاجات العطور، وبخاخات الأيروسول، وبخاخات المطهرات، وحتى معطرات السيارات، تحت ضغط شديد. لذا، في ظلّ أجواء شديدة الحرارة، يرتفع ضغطها الداخلي، مما يُؤدي إلى انفجار العلب أو الزجاجات، مما قد يُحطّم النوافذ، ويُسبّب حروقًا، أو يُشعل حرائق.
5. الإسعافات الأولية
إن وجود حقيبة إسعافات أولية وطفاية حريق داخل السيارة له أهمية قصوى على مدار العام، ولكن هذا الاحتياط البسيط يصبح أكثر أهمية في الصيف بسبب زيادة خطر حالات الطوارئ المرتبطة بالحرارة والحرائق والحوادث.