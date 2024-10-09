الإمارات: 4 طرق للتبرع دعماً لمتضرري الحرب في لبنان

يمكن للمقيمين التبرع للبنان من خلال حملة الإمارات الإغاثية "الإمارات تقف مع لبنان" والتي بدأت في 8 أكتوبر وستستمر حتى 21 من الشهر الجاري بالتعاون مع منظمات إنسانية وخيرية أخرى.

وتقبل الحملة نوعين من التبرعات من الجمهور: العينية والنقدية. وحتى الآن، لم تُحدد العناصر التي يمكن للمقيمين التبرع بها.

وسيتم تنفيذ حملة جمع وتعبئة طرود الإغاثة الإنسانية في أوقات وأماكن محددة على النحو التالي: