الإمارات: 4 طرق للتبرع دعماً لمتضرري الحرب في لبنان
في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، تعرض السكان المقيمون في لبنان لضربات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص منذ 17 سبتمبر، كما أجبر العنف نحو مليون شخص على الفرار من منازلهم، مما أدى إلى نزوحهم إلى مناطق أخرى.
واستجابةً لهذه الأوضاع، أمرصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشعب اللبناني. كما أرسلت الإمارات طائرات محملة بالمستلزمات الطبية والغذائية والإغاثية ومعدات الإيواء إلى لبنان.
وعلاوة على ذلك، أطلق المجلس الدولي للشؤون الإنسانية والخيرية حملة بعنوان "الإمارات تقف مع لبنان" لدعم الشعب اللبناني.
وفي هذه الأوقات العصيبة، تتيح المنظمات المحلية الموجودة في الإمارات الفرصة للسكان للمساهمة من خلال التبرع. وفيما يلي بعض المنصات التي يمكن للمقيمين اللجوء إليها للمساعدة.
الهلال الأحمر الإماراتي
يمكن للمقيمين التبرع للبنان من خلال حملة الإمارات الإغاثية "الإمارات تقف مع لبنان" والتي بدأت في 8 أكتوبر وستستمر حتى 21 من الشهر الجاري بالتعاون مع منظمات إنسانية وخيرية أخرى.
وتقبل الحملة نوعين من التبرعات من الجمهور: العينية والنقدية. وحتى الآن، لم تُحدد العناصر التي يمكن للمقيمين التبرع بها.
وسيتم تنفيذ حملة جمع وتعبئة طرود الإغاثة الإنسانية في أوقات وأماكن محددة على النحو التالي:
السبت 12 أكتوبر: من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً، في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.
الأحد 13 أكتوبر: من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً في محطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لموانئ أبوظبي (المبنى 1).
بالنسبة للراغبين في التبرع نقداً، يتم ذلك عبر الحسابات البنكية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أو من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية للهلال الأحمر والجمعيات الرسمية العاملة في الدولة.
وعلى الموقع الإلكتروني، تحمل الحملة عنوان "إغاثة لبنان".
بنك أبوظبي الإسلامي
اسم الحساب: الهلال الأحمر الإماراتي
رقم الحساب: 20000488
رقم الحساب المصرفي الدولي: AE600500000000020000488
سويفت: ABDIAEADXXX
بنك دبي الإسلامي
رقم الحساب: 3520440014301
رقم الحساب المصرفي الدولي: AE95 0240 0035 2044 0014 301
سويفت: DUIBAEAD
بنك الشارقة الإسلامي
رقم الحساب: 11445518005
رقم الحساب المصرفي الدولي: AE620410000011445518005
سويفت: NBSHEAS
الإمارات الإسلامي
رقم الحساب: 3707456796903
رقم الحساب المصرفي الدولي: AE710340003707456796903
سويفت: MEBLAEAD
كريم
وأعلنت شركة كريم عن شراكتها مع مطعم "ألو بيروت" (Allo Beirut)، وهو مطعم شعبي يقدم المأكولات السريعة في الإمارات، للتبرع للبنان. تحت شعار "معاً من أجل لبنان"، ستقوم المنصتان بالتبرع بمبلغ 10 دراهم لصالح لبنان مقابل كل طلب يتم تقديمه في دبي وأبوظبي.
كما تعاونت كريم و"ألو بيروت" مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تعمل على توفير المياه والغذاء والإمدادات الطبية والرعاية والمساعدات الإنسانية لجميع المتضررين على الأرض.
وقالت شركة كريم عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "قلوبنا مع آلاف العائلات في لبنان التي تواجه النزوح والحزن ومستويات لا يمكن تصورها من الخوف. وفي خضم هذه الأوقات المظلمة، نقدم دعمنا الثابت".
يونيسف الخليج
وأطلقت منظمة اليونيسف في الخليج نداءً عاجلاً لدعم الأطفال في لبنان، حيث يمكن للمقيمين التبرع عبر موقع المنظمة في قسم "التبرع من أجل لبنان". ويمكن القيام بذلك إما من خلال التبرع بمبلغ واحد لمرة واحدة أو بشكل شهري.
التبرع لمرة واحدة: يمكن للمهتمين اختيار أحد المبالغ التالية: 370 درهماً، أو 730 درهماً، أو 1100 درهم، بالإضافة إلى خيار "آخر" للتبرع بمبلغ من اختيارهم.
التبرع على أساس شهري: يمكن للمقيمين التبرع بمبلغ شهري قدره 37، 92، أو 180 درهماً، مع إمكانية اختيار مبلغ مختلف من خلال خيار "آخر".
تركز اليونيسف على استخدام هذه الأموال لتقديم مساعدات طبية عاجلة لإنقاذ الأرواح في المستشفيات، وتوفير المياه النظيفة والآمنة، والدعم الغذائي، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأساسية مثل مستلزمات النظافة المهمة، والبطانيات، وأكياس النوم في ملاجئ النازحين.
مؤسسة القلب الكبير
تقدم مؤسسة القلب الكبير صندوقاً لدعم لبنان منذ عام 2020، فبعد الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت. وقع هذا الحادث المدمر في العام نفسه الذي بدأت فيه جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
تهدف المؤسسة إلى حماية الأطفال والأسر المعرضة للخطر خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقديم خدمات في مجالات الصحة والتعليم والمساعدات الطارئة.
ويمكن للمقيمين التبرع للبنان عبر الموقع الإلكتروني للجمعيات الخيرية، والرسائل القصيرة، وواتساب، والتحويل البنكي. وتقدم القنوات تبرعات بمبالغ 50 درهماً، و100 درهم، و200 درهم، و500 درهم. كما يمكن للمهتمين اختيار المبلغ الذي يرغبون في التبرع به.
التحويل البنكي
الاسم الكامل: TBHF - صندوق لبنان
الاسم المختصر: TBHF – صندوق لبنان
رقم الحساب: 0011-430430-040
رقم الحساب المصرفي الدولي: AE460410000011430430040
اسم البنك: بنك الشارقة الإسلامي
رمز سويفت: NBSHAEAS
الفرع الرئيسي – الشارقة