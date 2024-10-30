الإمارات: 3 نساء واجهن سرطان الثدي بالأمل..وانتصرن

بالنسبة لثلاث ناجيات من سرطان الثدي مقيمات في الإمارات العربية المتحدة، كان المرض مرهقاً جسدياً وعقلياً - مع مشاعر مختلطة من الصدمة وعدم التصديق والغضب والارتباك والحزن والدمار، وكانت أجسادهن في "وضع المعركة" كل يوم، لكنهن واجهن الأمر بشجاعة وأصحبن أقوى من أي وقت مضى.

"تعمل إحداهن حالياً كمتطوعة في مجلس الأمل، حيث تقوم بخياطة الوسائد الخاصة بجراحات استئصال الثدي، بالإضافة إلى حزام الأمان والعمائم للمرضى الذين تم تشخيصهم حديثاً. بينما تساهم الأخرى في تبديد المفاهيم الخاطئة المحيطة بسرطان الثدي، وتتولى الثالثة الدعوة لتقديم الدعم المالي للنساء اللاتي يواجهن هذا المرض."

وفي حديثهن لصحيفة خليج تايمز ، شاركن قصصهن الملهمة حول كيف يمكن للأمل والمرونة أن يسودان حتى في أصعب الأوقات.