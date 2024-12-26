الإمارات: 3 ملايين درهم حفلات زفاف فاخرة على متن السفن السياحية

يختار بعض الأزواج الاحتفال بزفافهم على متن السفن السياحية، حيث ينفقون مبالغ تبدأ من 3 ملايين درهم، وفقاً لخبراء يشيرون إلى أن هذا أصبح خياراً مفضلاً للعائلات ذات الثروات الكبيرة في الدولة.

قال "نارش راوال"، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق في شركة "ريزورتس وورلد كروزس": "في الشهر الماضي، استضفنا حفل زفاف ابنة أحد رجال الصناعة الهنود هنا في الإمارات العربية المتحدة. كان لديهم أكثر من 1000 ضيف واستأجروا السفينة السياحية بأكملها لهذا الحدث، حيث أحضروا العديد من المشاهير لتقديم عروضهم خلال الحفل".

وبحسب المدير العام لشركة السياحة "هوليداي ماكرز"، "سفير محمود"، فإن تكلفة حفل الزفاف على متن سفينة سياحية قد تصل إلى نحو 3 ملايين درهم. وأضاف: "ستحتاج السفينة متوسطة الحجم إلى 1500 شخص على الأقل حتى يتم اعتبارها تأجيراً كاملاً للسفينة. وسيكلف هذا نحو 2000 درهم للشخص الواحد على أساس المشاركة المزدوجة، شاملة كل شيء. لذا، نحن نتحدث تقريباً عن نحو 3 ملايين درهم أو أكثر".