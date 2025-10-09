الإمارات 2026: رحلة عائلية متعددة الأجيال بين الثقافة.. الطبيعة والرفاهية

في الإمارات، تتجه العائلات بشكل متزايد نحو تحويل رحلات الإجازات إلى تجمعات عائلية تشمل عدة أجيال، في محاولة لإعادة التواصل مع نمط الحياة المزدحم.

وأظهر تقرير حديث نشرته منصة الحجز الإلكتروني "سكاي سكانر" أن 41% من سكان الإمارات يخططون للسفر مع عائلاتهم في 2026، مقارنة بـ31% ممن صرحوا بأنهم سافروا مع آبائهم وأجدادهم في خلال العامين الماضيين.

تتجه العديد من العائلات إلى استغلال العطل الصيفية والشتوية للسفر إلى مناطق ذات مناخ أبرد، ويشمل ذلك الأجداد بشكل خاص. فضلاً عن ذلك، يختار سكان الإمارات الوجهات التي تجمع بين الرحلات الثقافية والاستجمامية، بحيث تتضمن برامج الرحلات أنشطة أدبية وهوايات متفاوتة وعلاجات للعناية بالبشرة.

ويبين تقرير "سكاي سكانر" أن 61% من الناس ينوون القيام بالمزيد من الرحلات الخارجية في 2026 مقارنة بعام 2025. وتزداد رغبة المسافرين في البحث عن فرص لخلق علاقات جديدة أثناء السفر، حيث أفاد 82% منهم برغبتهم في لقاء أشخاص جدد وعبر ثقافات مختلفة.

تلعب وسائل الإقامة دوراً متنامياً في اختيار الوجهات، حيث يعتمد 76% من المسافرين في الإمارات على فندق أو منتجع معين لاتخاذ قرار السفر. كما يظهر اهتمام متزايد بنمط السفر المرتبط بالعناية الشخصية، إذ يخطط 45% لزيارة متاجر التجميل أو الحصول على علاجات للعناية بالبشرة والجمال خلال رحلاتهم القادمة.

ويظهر التقرير طلباً قوياً على رحلات إلى مناطق جبلية خلال فصلي الصيف والخريف، حيث يعكس 92% من السكان بحثهم عن وجهات جبلية، بينما يخطط 31% لرحلات مشي في الطبيعة. ويعزو 59% منهم تفضيلهم للجبال إلى الهواء النقي والطقس المعتدل، ما يفسر هذا "التحول الارتفاعي" كاتجاه جديد في السفر.

أما الطعام المحلي، فهو أصبح جزءاً أساسياً من تجربة السفر، حيث يعتبر 83% من المسافرين أن زيارة الأسواق والمتاجر المحلية هي فرصة للتعرف على ثقافة الوجهة. علاوة على ذلك، 44% من المسافرين يعبرون عن رغبتهم في تجربة الأطعمة المحلية الجديدة.

وأخيراً، تم الكشف عن تزايد الاهتمام بالقراءة أثناء السفر، حيث خصص 78% من المستجوبين أهمية لاقتناء محتوى أدبي. بينما 78% من المسافرين يفكرون في حجز رحلات مستوحاة من القصص الأدبية.

هذا الاتجاه الجديد في السفر يوضح أن سكان الإمارات يبحثون عن تجارب سفر تركز على الذات، الثقافة، والتواصل الإنساني، مما يجعل رحلاتهم ليست مجرد انتقال جغرافي، بل تجربة عميقة تتناسب مع قيمهم وهواياتهم.