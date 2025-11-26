الإمارات 2026: الرواتب ترتفع 4%.. و"امتيازات" 10% لبعض الموظفين

من المتوقع أن ترتفع الرواتب في الإمارات بنحو أربعة في المئة العام المقبل، لكن بعض الموظفين الذين يصعب تعويضهم قد يشهدون زيادة في الأجور تتجاوز 10 في المئة العام المقبل، وفقاً لخبراء التوظيف والموارد البشرية.
في مقابلة مع خليج تايمز، قال الدكتور تريفور مورفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوبر فيتش، إن دليل الرواتب في الإمارات لعام 2026 وجد أن الشركات في الدولة تخطط لزيادة الرواتب بنسبة تتراوح بين 1.6 في المئة وأربعة في المئة العام المقبل.
قال الدكتور مورفي خلال إطلاق دليل الرواتب في الإمارات لعام 2026: "عندما أجرينا استطلاعاً مشابهاً لعام 2025، تبين أنه لن تكون هناك زيادة في المتوسط المرجح لهذا العام. لكن عندما أجرينا الاستطلاع فعلياً هذا العام، وجدنا أن الرواتب في الإمارات ارتفعت بنسبة 2.6 في المئة في 2025. لذلك، أقدّر أنه في الواقع قد تتراوح الزيادة في الرواتب بين 1.6 في المئة وأربعة في المئة، بناءً على ما تم توقعه وما تم دفعه فعلياً".
وجد استطلاع كوبر فيتش أن 84 في المئة من المشاركين يتوقعون إما زيادة أو الحفاظ على مستويات الرواتب، مما يشير إلى الثقة في العام المقبل، حتى مع مواجهة المؤسسات لسوق عمل أكثر تنافسية.
بالنسبة لعام 2026، يخطط ما يقرب من نصف المشاركين — 48 في المئة — لزيادة الرواتب، بينما يتوقع 37 في المئة الحفاظ عليها كما هي، ويتوقع 15 في المئة تقديم نطاقات أقل للموظفين الجدد. معظم الزيادات المخطط لها تقع في نطاق 0–5 في المئة، مع نسبة صغيرة فقط تخصص ميزانية لزيادات بين 6-9 في المئة أو أكثر من 10 في المئة للوظائف التي يصعب تعويضها في مجالات مثل التكنولوجيا والتحول والتمويل المتخصص.
وفقًا لشركة الاستشارات التنظيمية العالمية Korn Ferry، من المتوقع أن ترتفع الرواتب في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.1 في المائة في عام 2026، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2025.
أشار الدكتور ميرفي إلى أن الإمارات تدخل عام 2026 بتوقعات اقتصادية قوية، مدعومة بنشاط غير نفطي قوي واستمرار الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
يتوقع المصرف المركزي أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى نحو 5.3 في المائة العام المقبل، مع نمو مدعوم بقطاعات البناء والخدمات المالية واللوجستيات والصناعات المتقدمة. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو الاقتصادي القوي أحد المحركات الرئيسية لزيادة الرواتب.
قالت نيكي ويلسون، المديرة العامة لشركة Genie Recruitment، إنه لم يحدث تغيير كبير في الرواتب بشكل عام، باستثناء الوظائف المبتدئة.
تتوقع ويلسون زيادة واسعة في الرواتب عبر معظم القطاعات.
وقالت: “مع ذلك، نحن نشهد تحولًا مهمًا في المزايا أكثر من الأجر الأساسي. تعيد الشركات تقديم المزايا التي كانت قد أُزيلت في السنوات السابقة، وخاصة المزايا العائلية وبدلات التعليم والتغطية الطبية المحسنة للبقاء في المنافسة وجذب المواهب على المستوى الإداري العالي. الحركة الحقيقية تكمن في الحزمة الكاملة، وليس بالضرورة في الراتب الشهري.”
يدفع ارتفاع التضخم الموظفين للبحث عن فرص أفضل لمواجهة التحديات التضخمية.
أشارت إلى أن استقرار الرواتب لا يعني الركود.
وأضافت: “تستكشف العديد من الشركات استراتيجيات جديدة للاحتفاظ بالموظفين، ونماذج عمل مرنة، ومزايا تركز على الرفاهية لتمييز نفسها. وهناك أيضًا فرق كبير فيما يتعلق بكيفية الحصول على وظيفة في الإمارات، ويحتاج القادمون الجدد إلى السوق إلى البحث عن فرص للتواصل من أجل الحصول على أفضل الوظائف.”