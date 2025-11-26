الإمارات 2026: الرواتب ترتفع 4%.. و"امتيازات" 10% لبعض الموظفين

قال الدكتور مورفي خلال إطلاق دليل الرواتب في الإمارات لعام 2026: "عندما أجرينا استطلاعاً مشابهاً لعام 2025، تبين أنه لن تكون هناك زيادة في المتوسط المرجح لهذا العام. لكن عندما أجرينا الاستطلاع فعلياً هذا العام، وجدنا أن الرواتب في الإمارات ارتفعت بنسبة 2.6 في المئة في 2025. لذلك، أقدّر أنه في الواقع قد تتراوح الزيادة في الرواتب بين 1.6 في المئة وأربعة في المئة، بناءً على ما تم توقعه وما تم دفعه فعلياً".