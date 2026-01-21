الإمارات 2025.. سوق العمل "المثالي" في الخليج

برزت الإمارات كأكثر سوق عمل توازنًا في الخليج في عام 2025، مع طلب قوي ومستمر عبر أدوار التكنولوجيا والهندسة والمبيعات، وفقًا لتقرير نهاية العام 2025 من Naukrigulf.

ذكر التقرير أن أصحاب العمل في الإمارات يوظفون في نفس الوقت للتوسع والمهارة، مدفوعين بالتوظيف المستمر في قطاعي البناء والضيافة إلى جانب تزايد الطلب على الأدوار المتخصصة في الحوسبة السحابية والبيانات والتقنيات الرقمية.

في الإمارات، قاد قطاعا البناء والعقارات الطلب على التوظيف، يليهما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت؛ ثم النفط والغاز والطاقة، مما يجعلها واحدة من أكثر أسواق العمل توازنًا في المنطقة. كانت الوظائف الأكثر طلبًا هي الهندسة والمبيعات والبرمجيات/تكنولوجيا المعلومات، بينما قام أصحاب العمل بالتوظيف بشكل متكرر لمديري المشاريع ومديري المبيعات وممثلي خدمة العملاء.

حدد التقرير التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) والمحاسبة ودعم العملاء كمهارات حاسمة تحدد الميزة التنافسية للمرشحين في سوق العمل الإماراتي، مسلطًا الضوء على الطلب المستمر على الخبرة الفنية والقدرات التي تتفاعل مع العملاء.