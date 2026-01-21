الإمارات 2025.. سوق العمل "المثالي" في الخليج

برزت الإمارات كأكثر سوق عمل توازنًا في الخليج في عام 2025، مع طلب قوي ومستمر عبر أدوار التكنولوجيا والهندسة والمبيعات، وفقًا لتقرير نهاية العام 2025 من Naukrigulf.
ذكر التقرير أن أصحاب العمل في الإمارات يوظفون في نفس الوقت للتوسع والمهارة، مدفوعين بالتوظيف المستمر في قطاعي البناء والضيافة إلى جانب تزايد الطلب على الأدوار المتخصصة في الحوسبة السحابية والبيانات والتقنيات الرقمية.
في الإمارات، قاد قطاعا البناء والعقارات الطلب على التوظيف، يليهما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت؛ ثم النفط والغاز والطاقة، مما يجعلها واحدة من أكثر أسواق العمل توازنًا في المنطقة. كانت الوظائف الأكثر طلبًا هي الهندسة والمبيعات والبرمجيات/تكنولوجيا المعلومات، بينما قام أصحاب العمل بالتوظيف بشكل متكرر لمديري المشاريع ومديري المبيعات وممثلي خدمة العملاء.
حدد التقرير التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) والمحاسبة ودعم العملاء كمهارات حاسمة تحدد الميزة التنافسية للمرشحين في سوق العمل الإماراتي، مسلطًا الضوء على الطلب المستمر على الخبرة الفنية والقدرات التي تتفاعل مع العملاء.
في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، استمرت الصناعات التقليدية مثل البناء والنفط والغاز والطاقة في الهيمنة على نشاط التوظيف، حيث شكلت أكثر من 4.6 مليون عملية بحث عن مرشحين خلال العام. أظهر أصحاب العمل طلبًا متزايدًا على المواهب الهندسية (أكثر من 850,000 عملية بحث)، وأدوار المبيعات (أكثر من 800,000 عملية بحث)، ومناصب إدارة المشاريع (أكثر من 775,000 عملية بحث)، مما يعكس تركيز المنطقة المستمر على النمو القائم على التنفيذ.
تستند النتائج إلى رؤى من أكثر من 9 ملايين تفاعل توظيف على Naukrigulf في عام 2025، مدعومة بمشاعر الباحثين عن عمل التي تم جمعها من خلال استطلاعات نبض الخليج الشهرية عبر الإمارات والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين.
على الرغم من نشاط التوظيف القوي، لا يزال الموظفون يواجهون تحديات عند التفاوض مع أصحاب العمل. ذكر ما يقرب من 46% من الباحثين عن عمل أن عدم تطابق توقعات الرواتب هو أكبر عقبة لهم، بينما قال 32% إن التعبير عن القيمة الشخصية لا يزال صعبًا. وشملت التحديات الأخرى التعامل مع العروض المضادة (18%) والتفاوض على المزايا (4%).
إلى جانب الأجر، أعطى المهنيون في الإمارات العربية المتحدة أولوية متزايدة للمزايا غير النقدية عند تقييم فرص العمل. برز التطوير المهني كأكثر المزايا رواجًا، يليه وقت الإجازة، والمزايا الصحية، وترتيبات العمل المرنة، مما يؤكد التركيز المتزايد على النمو الوظيفي طويل الأمد والتوازن بين العمل والحياة.
