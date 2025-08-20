الإمارات: 1700 معلم جديد في"جيمس للتعليم" قبل بدء العام الدراسي

استقبلت "جيمس للتعليم"، وهي إحدى أكبر المجموعات المدرسية في الإمارات، أكثر من 1700 معلم جديد من مجموعة متنوعة من البلدان في العام الدراسي الجديد. ومن المقرر أن تُعيد المدارس في جميع أنحاء البلاد فتح أبوابها يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس.

مع تلقي أكثر من 600 ألف طلب سنويًا لحوالي 2000 وظيفة شاغرة، تظل المجموعة التعليمية التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها واحدة من أكثر جهات التوظيف التعليمية المرغوبة في العالم.

في يوم "جيمس" السنوي للتعريف بالبرنامج، الذي أُقيم في فندق أتلانتس النخلة بدبي، قال صني فاركي، رئيس ومؤسس المجموعة: "نحن لا ننمو فقط. نحن لا نتحسن فقط. نحن لا نقود فقط. نحن نعيد تخيل التعليم لجيل جديد".

أهمية الدور الإنساني للمعلم

أكد فاركي أن العلاقة الإنسانية بين المعلم والطالب تظل لا يمكن الاستغناء عنها، على الرغم من أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيغيران طريقة تعلم الأطفال.

وأضاف: "لا توجد آلة مبرمجة لتعطي أطفالنا القيم والعقلية للنجاح وكونهم أشخاصًا صالحين. لا يمكن لأي سطر من التعليمات البرمجية أن يحل محل الدفء والتشجيع. ولا يمكن للذكاء الاصطناعي، مهما كان متقدمًا، أن يؤمن بك بالطريقة التي يمكن للمعلم أن يفعلها. هذه هي قوة الاتصال الإنساني".

وفي البرنامج التعريفي السنوي، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "لقد كان المعلمون وسيبقون دائمًا العمود الفقري لـ 'جيمس للتعليم'. في كل عام، نبذل جهودًا استثنائية لتوظيف أفضل المعلمين فقط، أولئك الذين يشاركوننا رؤيتنا للتميز والإبداع ونجاح الطلاب. يوم 'جيمس' للتعريف هو احتفال بهذه الثقافة، حيث يجتذب كبار المعلمين، ويعزز الانتماء، ويعزز التميز في جميع أنحاء شبكتنا".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

رؤية تعليمية ومبادرات مبتكرة

أعاد صني فاركي تأكيد قناعته بأن الأسرة يجب أن تأتي دائمًا في المرتبة الأولى في التعليم، وسلط الضوء على برامج "جيمس" مثل "ما بعد 100"، و**"العبقري العازم"، و"الأسرة أولًا"، و"الوالد 360"** كأمثلة على المبادرات التي تساعد على تنمية الشخصية، والرفاهية، والعادات مدى الحياة للنجاح.

وأضاف فاركي: "عملنا هو أكثر من مجرد وظيفة، وأكثر من مجرد مهمة، وأكثر من مجرد رسالة. إنه وعد بسيط يجب أن نفي به - وهو أن نضع الأطفال دائمًا في المقام الأول، بلا استثناءات".

نتائج أكاديمية بارزة

يُذكر أنه في عام 2025، تم قبول 250 طالبًا في إحدى أفضل 50 مؤسسة تعليمية عالمية و353 في جامعات "راسيل غروب". كما تم قبول سبعة طلاب من "جيمس" في جامعات "آيفي ليغ" هذا العام.

واختتمت ليزا كروسبي، الرئيس التنفيذي للتعليم بالمجموعة، بالتأكيد على دور المعلمين في تحويل الرؤية إلى حقيقة: "يسعدني أن أرحب بالدفعة الجديدة من المعلمين الموهوبين في عائلة 'جيمس'. إن كفاءة، وخبرة، وشغف معلمينا يحدث الفرق الحقيقي في فصولنا الدراسية كل يوم. مع وجود الابتكار في صميم عملنا، أنا واثقة من أننا سنستمر في تقديم نتائج استثنائية لكل طفل في كل مدرسة من مدارس 'جيمس'".