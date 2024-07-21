الإمارات: 10رحلات جوية ألغيت بسبب الخلل العالمي

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، يوم الجمعة، أن الانقطاع الفني العالمي الذي أثر على مختلف القطاعات على مستوى العالم، أدى إلى تأثيرات طفيفة على العمليات التشغيلية للمطارات وشركات الطيران في دولة الإمارات. وأوضحت الهيئة التنظيمية أن هناك تأخيرات طفيفة في عمليات تسجيل الوصول لعدد محدود من الرحلات، حيث استخدمت شركات الطيران نظاما بديلا يسمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول بشكل طبيعي.

قالت مطارات دبي إنها استأنفت عمليات الطيران بسرعة بعد انقطاع النظام الذي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين 1 و 2.

وعلى الصعيد العالمي، كان من المقرر إجراء حوالي 104000 رحلة طيران في 20 يوليو، منها 1848 رحلة ألغيت بحلول بعد ظهر الجمعة بتوقيت الإمارات. وفي 19 يوليو/تموز، عندما ضرب خلل فني الاقتصاد العالمي، تم إلغاء 5333 رحلة جوية.

وكانت الولايات المتحدة وأستراليا والهند وإسبانيا وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا من بين الدول الأكثر تضررا خلال اليومين.

أثر خلل "كراود سترايك"Crowdstrike على شركات الطيران الأمريكية والغربية الأخرى، مثل دلتا، ويونايتد وأميريكان، وسبيريت، بالإضافة إلى ألاسكا وفرونتير وهوايان وجيت بلو وساوص ويست وأليجيانت D وبالمثل، تأثرت شركات الطيران الآسيوية والأوروبية أيضًا.