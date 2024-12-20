الإمارات: 1 يناير عطلة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

في العام المقبل، سيستمتع المقيمون في الإمارات بـ13 يومًا إجازة رسمية. كما أشار قرار صادر عن مجلس الوزراء الإماراتي إلى أن مواعيد عطلة عيد الفطر ستكون مختلفة قليلاً في العام المقبل.