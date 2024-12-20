الإمارات: 1 يناير عطلة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الجمعة، أن يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025، سيكون إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص في دولة الإمارات.
سيتم دفع أجور هذه العطلة رسميًا لجميع العاملين في القطاع الخاص، وستكون أول عطلة رسمية في العام الجديد.
ويتماشى هذا الإعلان مع القائمة الرسمية للعطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025، والتي صدرت في وقت سابق من هذا العام.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الأول من يناير 2025 سيكون عطلة رسمية لموظفي الحكومة في الدولة.
في العام المقبل، سيستمتع المقيمون في الإمارات بـ13 يومًا إجازة رسمية. كما أشار قرار صادر عن مجلس الوزراء الإماراتي إلى أن مواعيد عطلة عيد الفطر ستكون مختلفة قليلاً في العام المقبل.
إجازة عيد الفطر القصيرة
التغيير الأكثر أهمية في العطلات الرسمية لعام 2025 هو تقصير عطلة عيد الفطر، حيث سيحصل المقيمون على ما يصل إلى أربعة أيام إجازة، وتمتد العطلة إلى الأيام الثلاثة الأولى من شوال، الشهر الذي يلي رمضان.
في المقابل، كانت عطلة عيد الفطر لعام 2024 عبارة عن تسعة أيام، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.
هل يمكن نقل العطلات؟
باستثناء إجازة عيد الفطر، يمكن تأجيل جميع الإجازة الأخرى إلى بداية الأسبوع أو نهايته، وذلك بقرار من مجلس الوزراء الإماراتي.
إذا صادفت العطلة الرسمية عطلة نهاية الأسبوع فلا يجوز نقلها إلى أحد أيام الأسبوع، ويجوز للحكومة المحلية في كل إمارة أن تعلن عن عطلات إضافية حسبما تراه ضرورياً.