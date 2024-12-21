الإمارات: وكيلات العقارات.. نجاحات رغم الهيمنة الذكورية
من كونها امرأة نمطية إلى تجاهل مساهماتها، تواجه وكيلة العقارات في الإمارات العربية المتحدة مجموعة متنوعة من التحديات. شاركت "نادية كورتيس"، وكيلة العقارات في TheRealtorDubai، تجربتها في التفاوض على صفقة عالية الضغط بشكل خاص. قالت: "كنت أبيع قطعة أرض مميزة لمطور كبير في دبي، وكان عدوانيًا للغاية".
وأضافت "رغم أن العقار يعتبر قطعة مميزة في نخلة جميرا، إلا أن المفاوضات امتدت لستة أشهر مع تمديدات متعددة. وفي كل مرة التقينا فيها، كنت المرأة الوحيدة في الغرفة، ولم أكن أتحدث العربية"، مشيرة إلى أنها "أكثر من مرة شعرت بالرغبة في البكاء".
ورغم هذه العقبات، نجحت نادية في إتمام الصفقة بعمولة أعلى من المتفق عليها في الأصل. وقالت: "لقد احتفظت بكل العلاقات التي نشأت نتيجة لهذه الصفقة، وكانت بالتأكيد واحدة من تلك الصفقات التي شكلت شخصيتي".
اليوم، أصبحت نادية صاحبة عمل وواحدة من تسع نساء تم اختيارهن لبرنامج إرشادي في الإمارات العربية المتحدة مصمم لمساعدة النساء في مجال العقارات على التنقل والازدهار في هذه الصناعة. يهدف برنامج SheForShe، الذي تديره شركة Property Finder، إلى دعم المهنيات من خلال تقديم التوجيه من قادة الصناعة، بهدف مساعدة النساء على الارتقاء بمسيرتهن المهنية.
"يُنظر إلى النساء على أنهن أقل كفاءة"
وقد واجهت "نيها شارما"، وهي إحدى المتدربات في شركة جلف سي للعقارات، تحديات مماثلة حيث وجدت نفسها في كثير من الأحيان المرأة الوحيدة في الغرفة. وقالت: "الأمر صعب بشكل خاص عندما ينسب الرجال الأكبر سناً الفضل إلى أنفسهم ويحصلون على المال مقابل العمل الذي بذلته خلف الكواليس".
وأوضحت "سيفجي جور"، مديرة التسويق في شركة بروبرتي فايندر، أن النساء في مجال العقارات غالبًا ما يواجهن العديد من الحواجز. وقالت: "يُنظر إلى النساء على أنهن أقل كفاءة في الصناعات أو الأدوار القيادية التي يهيمن عليها الرجال تقليديًا".
وأضافت أن "النساء الواثقات من أنفسهن كثيراً ما يُوصَفن بـ"المتسلطات" أو "الصعبات". ولا تزال هناك فجوة في الأجور بين الجنسين، حيث تحصل النساء غالباً على أجر أقل من الرجال مقابل أداء نفس العمل. ولا يؤثر هذا التفاوت على الاستقرار المالي الفوري فحسب، بل يؤثر أيضاً على الرضا الوظيفي والأمن المالي على المدى الطويل".
معالجة هذه التحديات
يعد برنامج SheforShe مبادرة ممولة بالكامل، ويهدف إلى معالجة هذه التحديات من خلال إقران المتدربات المختارات بأفضل المهنيات في مجال العقارات في المنطقة. وعلى مدار ستة أشهر، تتلقى المشاركات تدريبًا فرديًا وورش عمل لتطوير المهارات والوصول إلى فعاليات التواصل الحصرية.
وأضافت سيفجي أنهن يهدفن من خلال الإرشاد إلى دفع التغييرات النظامية اللازمة عبر هياكل القيادة. وقالت: "ستمكننا هذه المنصة من مشاركة قصص القيادات النسائية العظيمة والحكمة الجماعية لإلهام الآخرين ومساعدتهم على بناء ثقتهم لتحقيق المزيد".
كما شاركت "ليندا مولدون"، وهي مرشدة من The Urban Nest، بعض التحديات التي واجهتها. وقالت: "غالبًا ما يُنظر إلى النساء على أنهن أقل التزامًا أو لا يتم التعامل معهن بجدية إذا كانت لديهن مسؤوليات عائلية. في شركة سابقة، كان زملائي الذكور يصنفونني على أنني "ربة منزل".
تعلم الثقة في قدراتهم الخاصة
ومع ذلك، ترى ليندا أيضًا فرصًا كبيرة للنساء في هذا المجال. وأشارت إلى أن "كونها إمرأة قد يكون ميزة عند معاينة العقارات. تميل النساء إلى التعاطف بشكل أكبر والذكاء العاطفي الأعلى، مما يساعد في بناء الثقة وتعزيز الاتصالات السريعة مع العملاء. كما تمنحنا مشاركتنا في المجتمع ميزة".
ووافقت نيها على ذلك، مضيفة أنها تعلمت أن تثق بقدراتها الخاصة. وقالت: "عند عرض المنازل، غالبًا ما يقدم العملاء طلبات في اللحظة الأخيرة، مما يعني أنه يتعين علي دائمًا الاستعداد بالخيارات والحلول - ولا أعد أبدًا بشيء لست متأكدة من قدرتي على الوفاء به".
قالت نيها إن الإرشاد كان لا يقدر بثمن، خاصة مع انتقالها إلى دور إداري. وقالت: "إن وجود مرشدة من امرأة إلى امرأة، شخص سلك هذا المسار بالفعل، هو تجربة لا تقدر بثمن. إنها هدية أتمنى أن أنقلها لدعم ورفع شأن النساء الأخريات، تمامًا كما تم توجيهي".