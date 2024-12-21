الإمارات: وكيلات العقارات.. نجاحات رغم الهيمنة الذكورية

كما شاركت "ليندا مولدون"، وهي مرشدة من The Urban Nest، بعض التحديات التي واجهتها. وقالت: "غالبًا ما يُنظر إلى النساء على أنهن أقل التزامًا أو لا يتم التعامل معهن بجدية إذا كانت لديهن مسؤوليات عائلية. في شركة سابقة، كان زملائي الذكور يصنفونني على أنني "ربة منزل".