الإمارات وكندا تعززان شراكتهما بصفقات استراتيجية

تتمتع الإمارات وكندا بتاريخ طويل من الالتزامات المشتركة في الاستثمارات والأمن الإقليمي والعلاقات بين الشعوب. وعلى الرغم من أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعود لأكثر من 50 عامًا، إلا أن نوفمبر الماضي شهد الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الكندي إلى الإمارات.