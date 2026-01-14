الإمارات وكندا تعززان شراكتهما بصفقات استراتيجية

أبرمت كندا والإمارات مؤخرًا اتفاقيات تركز على الذكاء الاصطناعي والدفاع والطاقة والخدمات المالية، صرح بذلك وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدو لصحيفة الخليج تايمز.
أضاف سيدو أن أحد المجالات التي تركز عليها كندا في تجارتها الخارجية هو توسيع قدرتها في موانئها. والتقى يوم الثلاثاء مع الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، لمناقشة هذه الفرص بشكل أكبر.
في الإمارات، كانت الصادرات الكندية الرئيسية في سبتمبر 2025 هي المنتجات الزراعية، وتحديداً البقوليات المجففة وبذور اللفت والقمح، وفقًا لبيانات مرصد التعقيد الاقتصادي.
تتمتع الإمارات وكندا بتاريخ طويل من الالتزامات المشتركة في الاستثمارات والأمن الإقليمي والعلاقات بين الشعوب. وعلى الرغم من أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعود لأكثر من 50 عامًا، إلا أن نوفمبر الماضي شهد الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الكندي إلى الإمارات.
في رحلته التي استغرقت يومًا واحدًا إلى الإمارات، رافق سيدو وفد يضم أكثر من 40 شركة كندية من مختلف القطاعات، من التصنيع المتقدم إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الفضاء والطاقة.
افتتح البنك الوطني الكندي، الذي تأسس عام 1859 ومقره مونتريال، أول فرع له في الإمارات.
وبهذا يصبح رابع بنك كندي يفتتح فرعًا في الإمارات.
