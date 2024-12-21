الإمارات: وفاة مواطنين وإصابة 3 في حادث سير بالسعودية

وفي حادثة مأساوية أخرى وقعت في وقت سابق من ذلك العام، قُتل خمسة أشخاص في يوليو 2023 إثر تصادم مروع بين سيارتين على طريق البطحاء-حرض بالسعودية. واشتعلت النيران في إحدى السيارتين، وأصيب ثمانية آخرون. وكانت إحدى السيارتين مسجلة في الإمارات، بينما كانت الأخرى مسجلة في السعودية. وكانت السيارة الإماراتية تقل أسرة مكونة من 12 فردًا، بينما كانت السيارة السعودية تقل سبعة أفراد من الأسرة.