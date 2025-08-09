الإمارات: وفاة زوجين ونجاة أطفالهما الثلاثة في حادث أليم

لقي زوجان هنديان مصرعهما في حادث سير بمدينة الظنة، صباح اليوم الخميس، بحسب ما أفاد به موظفون في الشؤون الاجتماعية.
وكان الزوجان قادمين بسيارتهما من أبوظبي عندما وقع الحادث الساعة الثالثة فجرًا، وفقًا للأخصائيين الاجتماعيين الذين يساعدون الأسرة في قضيتها. يُعالج أطفالهما الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أشهر وأحد عشر عامًا، في مستشفى خاص، ولا يزال واحد منهم على الأقل في حالة حرجة.
وقال أخصائي اجتماعي، طلب عدم الكشف عن هويته: "لم يتضح سبب الحادث. تواصل معنا أفراد من عائلة الزوجين طلبًا للمساعدة في إعادة جثتيهما إلى الهند. تواصلنا مع السفارة الهندية في أبوظبي وسرّعنا الإجراءات لدواعٍ إنسانية. وأُرسل جثمانا الزوجين إلى الوطن مساء الجمعة، واستلمهما أفراد العائلة صباح السبت".
ونشرت مؤسسة جنازة الإمارات، مساء الجمعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، بياناً بشأن صلاة الجنازة على الزوجين المتوفيين بعد صلاة المغرب.
عُرف الزوج باسم سيد وحيد، بينما عُرفت الزوجة باسم سناء بيجوم. وقالت الأخصائية الاجتماعية: "كان المسجد يعجّ بالناس لحضور صلاة الجنازة. كان الزوجان صغيرين جدًا، وكان الموقف برمته مفجعًا للغاية".
على موقع لينكدإن، يظهر أن سيد وحيد كان متخصصًا في الأمن السيبراني وكان في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2018. ولجأ العديد من زملائه إلى منصات التواصل الاجتماعي لمشاركة حزنهم وطلبوا من الأصدقاء والعائلة الدعاء لأطفالهم.
ينحدر الزوجان من ولاية تيلانجانا جنوب الهند، وكانا يعيشان في مدينة الظنة، المعروفة سابقًا باسم الرويس. ووفقًا للأخصائية الاجتماعية، يعتني أفراد من العائلة المقربين بأطفالهما حاليًا أثناء وجودهم في المستشفى.
قال: "سمعنا من بعض الأقارب أن أحد الأطفال لا يتوقف عن البحث عن والدته. إنه وضع مأساوي حقًا".
