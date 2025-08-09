الإمارات: وفاة زوجين ونجاة أطفالهما الثلاثة في حادث أليم

لقي زوجان هنديان مصرعهما في حادث سير بمدينة الظنة، صباح اليوم الخميس، بحسب ما أفاد به موظفون في الشؤون الاجتماعية.

وكان الزوجان قادمين بسيارتهما من أبوظبي عندما وقع الحادث الساعة الثالثة فجرًا، وفقًا للأخصائيين الاجتماعيين الذين يساعدون الأسرة في قضيتها. يُعالج أطفالهما الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أشهر وأحد عشر عامًا، في مستشفى خاص، ولا يزال واحد منهم على الأقل في حالة حرجة.

وقال أخصائي اجتماعي، طلب عدم الكشف عن هويته: "لم يتضح سبب الحادث. تواصل معنا أفراد من عائلة الزوجين طلبًا للمساعدة في إعادة جثتيهما إلى الهند. تواصلنا مع السفارة الهندية في أبوظبي وسرّعنا الإجراءات لدواعٍ إنسانية. وأُرسل جثمانا الزوجين إلى الوطن مساء الجمعة، واستلمهما أفراد العائلة صباح السبت".