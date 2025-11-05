الإمارات ورؤية"الاستقلالية الاستراتيجية": تعزيز الإغاثة في السودان.. وتثبيت ركائز الأمن الإقليمي

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز جهودها الإنسانية في السودان، حيث يواجه الملايين أزمة غذائية حادة، حسبما أكده مسؤول رفيع يوم الأربعاء، مشدداً في الوقت نفسه على أن الهجمات الأخيرة في المنطقة تسلط الضوء على تهديدات لأمن الخليج تتجاوز أي دولة بمفردها.

وفي حديثه على هامش الدورة السابعة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، شدد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، على خطورة الوضع.

تحدي السودان وانعدام الأمن الغذائي

صرح الدكتور قرقاش: "جهودنا الآن ستُعزز في ملف السودان أيضاً، حيث يعاني 30 مليون سوداني فعلياً من انعدام الأمن الغذائي، ومع ما يصل إلى 9 ملايين سوداني اليوم يوجد نوع من النزوح الداخلي في السودان". وأضاف: "سيكون هذا أيضاً جزءاً بارزاً في توجهات سياستنا الخارجية."

جمعت الاجتماعات رفيعة المستوى، التي ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكثر من 500 مسؤول رئيسي لتحديد الأجندة الاستراتيجية للدولة.

الموقف الثابت من فلسطين وأمن الخليج

إلى جانب التركيز على السودان، أكد الدكتور قرقاش مجدداً التزام الإمارات الثابت بالقضية الفلسطينية والاستقرار الإقليمي. وقال: "ستعمل الإمارات جاهدة أيضاً لزيادة ترسيخ التوجه نحو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة". وأضاف: "هذا حق للشعب الفلسطيني، والإمارات تؤمن بأن هذا جزء رئيسي من مقاربتها."

وفي معرض تناوله للمناخ الجيوسياسي الأوسع، وصف الدكتور قرقاش المنطقة بأنها شهدت "زلزالاً استراتيجياً" من الصراعات الأخيرة. وشدد على أن التهديدات لأمن الخليج مترابطة وتتطلب استجابة جماعية.

وأوضح الدكتور قرقاش: "الهجوم الإيراني على قطر والهجوم الإسرائيلي على قطر ليسا هجوماً على قطر كدولة. في تقديري، له تداعيات كبرى على نظرتنا الكلية والشاملة للأمن الخليجي. وبالتالي، يجب أيضاً مراجعة هذه المفاهيم حول نظام أكثر فعالية للأمن الخليجي."

وأشار إلى أن الإمارات "منخرطة بفاعلية في هذا الواقع من ناحية تقليل التصعيد واستخدام الدبلوماسية" لإدارة التداعيات الناتجة عن هذا التحول الاستراتيجي.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.

الاقتصاد كأداة للتعاون الإقليمي

كما فصّل الدكتور قرقاش الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لدولة الإمارات، والتي تشمل القوة الاقتصادية والتقدم التكنولوجي. وقال: "مواصلة تقوية اقتصاد الإمارات وتعزيز تنافسية الإمارات هو خلاصة سياستنا الخارجية"، واصفاً الاقتصاد بأنه "أداة لتعاون إقليمي أكبر".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على مبدأ "الاستقلالية الاستراتيجية"، وهو مفهوم أساسي في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. ويتضمن ذلك تعزيز الشراكات في جميع أنحاء العالم.

وأكد الدكتور قرقاش: "الإمارات تعمل دائماً في شراكات مع الدول الصديقة في المنطقة الخليجية والعربية والدولية. روح فريق العمل الواحد أهم من العمل بمفردنا."