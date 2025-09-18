الإمارات ودول التعاون في صدارة الوجهات الآمنة للمشي ليلاً
تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة وأربع دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي كأكثر الدول أمانًا في العالم من حيث السلامة الليلية.
وبحسب تقرير السلامة العالمي الصادر عن مؤسسة جالوب، تصدرت سنغافورة القائمة عالميًا حيث يشعر الناس بالأمان للمشي بمفردهم في الليل، تليها طاجيكستان، والصين، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وهونج كونج، والكويت، والنرويج، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة.
حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة الأخرى على تصنيف أعلى من الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وسويسرا والنمسا وهولندا وإسبانيا والسويد وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها.
وقالت شركة التحليلات والاستشارات متعددة الجنسيات ومقرها الولايات المتحدة إنها وجدت باستمرار مستويات عالية من الشعور بالسلامة الليلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو اتجاه ربما لا يرجع فقط إلى انخفاض معدلات الجريمة.
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، قالت جولي راي، مديرة تحرير الأخبار العالمية في جالوب، إن دول مجلس التعاون الخليجي عادة ما تحتل مرتبة عالية في هذا السؤال على أساس سنوي، ولكن في عام 2024، ستكون خمس من الدول العشر الأولى هي دول مجلس التعاون الخليجي.
قال راي: "تشهد العديد من الدول شعورًا شبه عالمي بالأمان، وهذا أمرٌ ثابتٌ للغاية. ففي الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، لم تنخفض هذه النسبة قط عن 90%. تعكس هذه التصنيفات مجموعةً أوسع من العوامل، بما في ذلك الحوكمة المركزية، والنظام العام القوي، والاستثمار المستدام في السلامة الحضرية والبنية التحتية".
في يوليو، صنّفت قاعدة بيانات "نومبيو" الإلكترونية، التي تعتمد على جمع البيانات من الجمهور، الإمارات العربية المتحدة كأكثر دول العالم أمانًا. ولطالما صُنّفت أكبر إمارتين في الإمارات، أبوظبي ودبي، من بين أكثر المدن أمانًا في الاستطلاعات العالمية.
في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، يُسهم التركيز المشترك على الأمن وتطبيق القانون والتواجد الحكومي البارز في تعزيز شعورٍ عام بالأمان لدى السكان. كما نعلم أن مشاعر الناس تجاه مجتمعاتهم المحلية تُؤثر على مدى شعورهم بالأمان. فكلما زاد رضاهم عن مجتمعاتهم كمكانٍ للعيش - 90% في الإمارات العربية المتحدة راضون عمومًا - زاد احتمال شعورهم بالأمان، كما قال راي.
ذكرت غالوب أن هذه التصنيفات تعكس مجموعةً أوسع من العوامل، بما في ذلك الحوكمة المركزية، والنظام العام القوي، والاستثمار المستدام في السلامة الحضرية والبنية التحتية. في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، يُسهم التركيز المشترك على الأمن، وتطبيق القانون، والحضور الحكومي الواضح في تعزيز شعورٍ عامٍّ بالأمان بين السكان.
تُعدّ مستويات الشعور بالأمان المرتفعة نسبيًا شائعة أيضًا في الدول المتقدمة اقتصاديًا، حيث سيادة القانون قوية ومستويات العنف بين الأفراد منخفضة. في هذه البيئات، غالبًا ما تُدعم السلامة العامة بهياكل قانونية رسمية وثقة واسعة النطاق بالمؤسسات.
عالميًا، أفاد 73% من البالغين حول العالم بأنهم يشعرون بالأمان عند المشي بمفردهم ليلًا في المدينة أو المنطقة التي يعيشون فيها. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية عن عام 2023، وهو أعلى مستوى مسجل منذ أن أطلقت غالوب هذا الاستطلاع عام 2006، متجاوزًا الذروة السابقة البالغة 72% عام 2020.
إن الدول التي يشعر فيها الناس بأقل قدر من الأمان للمشي ليلاً هي في الغالب دول أفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وليبيريا، والإكوادور، وتشيلي، وزيمبابوي، وإسواتيني، وميانمار، وتشاد.
وتستند النتائج الأخيرة إلى مقابلات أجريت مع 145,170 شخصًا بالغًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر في 144 دولة ومنطقة.