الإمارات ودول التعاون في صدارة الوجهات الآمنة للمشي ليلاً

عالميًا، أفاد 73% من البالغين حول العالم بأنهم يشعرون بالأمان عند المشي بمفردهم ليلًا في المدينة أو المنطقة التي يعيشون فيها. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية عن عام 2023، وهو أعلى مستوى مسجل منذ أن أطلقت غالوب هذا الاستطلاع عام 2006، متجاوزًا الذروة السابقة البالغة 72% عام 2020.