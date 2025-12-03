الإمارات وجهة شتوية مميزة للسياح البريطانيين

قالت شركة OAG في تحليلها: "يظل مطار دبي الدولي (DXB)، مع 776 رحلة، الخيار الأكثر شعبية للرحلات الطويلة والثاني من حيث عدد الوجهات بشكل عام. وعلى الرغم من أنه يأتي خلف جزر الكناري من حيث الحجم الإجمالي، إلا أنه يبرز كالموقع الوحيد خارج أوروبا في قائمة الوجهات الشتوية المفضلة للسفر من المملكة المتحدة بحثاً عن الشمس"