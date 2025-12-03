الإمارات وجهة شتوية مميزة للسياح البريطانيين

برزت الإمارات كثاني أكثر وجهة شتوية مشمسة شعبية للمسافرين البريطانيين، مع أكثر من 1,000 رحلة، وفقاً لمزود بيانات الطيران العالمي OAG.
تعد جزر الكناري الوجهة الأكثر شعبية للمسافرين البريطانيين بين 20 ديسمبر 2025 و4 يناير 2026، مع 3,685 رحلة، تليها الإمارات (1,006 رحلات)، المغرب (952)، مصر (796)، قبرص (348)، البرتغال (245)، بربادوس (240)، المكسيك (146)، الرأس الأخضر (138) والولايات المتحدة الأمريكية (128).
قالت OAG: "الوجهة الأولى للبريطانيين المغادرين من المملكة المتحدة هذا عيد الميلاد هي جزر الكناري؛ سيكون هناك أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الرحلات المتجهة إلى الكناري مقارنة بالوجهة الثانية الأكثر شعبية، وهي الإمارات".
يتوافد عدد كبير من السياح من المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى إلى الإمارات، وخاصة دبي، خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة للاستمتاع بالطقس المعتدل في الدولة.
تعمل شركات الطيران الإماراتية — التي تسير رحلات إلى جميع الوجهات الرئيسية في المملكة المتحدة — على زيادة وتيرة رحلاتها خلال مواسم الأعياد والعطلات لاستيعاب النمو في حركة المسافرين.
ومن الجدير بالذكر أن شركة طيران العربية، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، أعلنت أيضاً عن رحلات مباشرة إلى مطار لندن جاتويك، في خطوة مهمة لتعزيز حضور شركة الطيران الاقتصادية عالمياً.
ستبدأ الخدمة الجديدة في 29 مارس 2026، وستعمل برحلتين يومياً، مما يوفر للعملاء خيارات أكبر عند السفر بين الإمارات والمملكة المتحدة.
من حيث المطارات لعشاق الشمس البريطانيين في عيد الميلاد، سيستقبل مطار دبي الدولي (DXB) 776 رحلة بين 20 ديسمبر و4 يناير — وهو ثالث أعلى رقم بعد مطار تينيريفي سور (جزر الكناري) ومطار لانزاروت (إسبانيا).
المطارات الأخرى التي ستشهد أكبر تدفق للسياح البريطانيين خلال عيد الميلاد هي غران كناريا، فويرتيفنتورا، مراكش، الغردقة، شرم الشيخ، أكادير وفونشال.
وفقاً لمطارات دبي، تصدرت لندن المدن بعدد 2.8 مليون مسافر، بينما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بعدد 4.6 مليون مسافر في فئة الدول خلال الأشهر التسعة الأولى من العام في مطار دبي الدولي.
قالت شركة OAG في تحليلها: "يظل مطار دبي الدولي (DXB)، مع 776 رحلة، الخيار الأكثر شعبية للرحلات الطويلة والثاني من حيث عدد الوجهات بشكل عام. وعلى الرغم من أنه يأتي خلف جزر الكناري من حيث الحجم الإجمالي، إلا أنه يبرز كالموقع الوحيد خارج أوروبا في قائمة الوجهات الشتوية المفضلة للسفر من المملكة المتحدة بحثاً عن الشمس"