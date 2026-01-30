الإمارات والكويت: أخوة أبدية ومسيرة رائدة في التعاون الصحي

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بعلاقة راسخة تمتد لسنوات طويلة قبل قيام الاتحاد. ويسلط إنفوجرافيك صدر تحت شعار "الإمارات والكويت: أخوة أبدية" الضوء على كيفية انعكاس هذه الروابط في القطاع الصحي على مدار عدة عقود.
قبل الاتحاد، قدمت الكويت الدعم لدولة الإمارات في وقت كانت فيه الأنظمة الرعاية الصحية لا تزال قيد التطوير، حيث ساهمت في تقديم الرعاية الطبية ولعبت دوراً هاماً في وضع أسس الخدمات الصحية الحديثة في البلاد.
كما يبرز الإنفوجرافيك عمل البعثة الطبية الكويتية في الإمارات. وكجزء من هذا الجهد، تم بناء أو إعادة تأهيل أو تجهيز تسعة مستشفيات وعيادات في مختلف الإمارات، مما ساعد في توفير الخدمات الطبية الأساسية خلال السنوات الأولى لقيام الدولة.
وبعد الاتحاد، تطور التعاون الصحي بين البلدين إلى شراكة استراتيجية، شملت تبادل الخبرات الطبية، والجهود المشتركة في مجال الصحة العامة والوقاية، والتعاون في مجالات متخصصة مثل زراعة الأعضاء.
ويختتم الإنفوجرافيك بالتأكيد على أن العلاقات الصحية بين الإمارات والكويت مستمرة حتى اليوم، مما يعكس شراكة دائمة تركز على حماية الأرواح وبناء مستقبل صحي مشترك.
ألقِ نظرة عليها هنا: