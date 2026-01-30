الإمارات والكويت: أخوة أبدية ومسيرة رائدة في التعاون الصحي

كما يبرز الإنفوجرافيك عمل البعثة الطبية الكويتية في الإمارات. وكجزء من هذا الجهد، تم بناء أو إعادة تأهيل أو تجهيز تسعة مستشفيات وعيادات في مختلف الإمارات، مما ساعد في توفير الخدمات الطبية الأساسية خلال السنوات الأولى لقيام الدولة.