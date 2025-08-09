الإمارات والعالم في موقف حاسم: تحميل إسرائيل مسؤولية الإبادة الجماعية أمام المجتمع الدولي

بعد أن أعلنت إسرائيل عزمها على فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 20 دولة أخرى "التصعيد الخطير وغير المقبول الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

أصدرت هذه الدول، بالإضافة إلى منظمتين، بياناً خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية حول التطورات في قطاع غزة.

وبحسب البيان، فإن الإعلان الإسرائيلي هو "محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي وفرض الأمر الواقع بالقوة بما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأضافت الدول أن إسرائيل واصلت ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، قائمة على "القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين".

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه حصاراً دام 22 شهراً، أثر على جميع جوانب الحياة في قطاع غزة، بالإضافة إلى الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وذكر البيان أن مثل هذه الإعلانات "تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتهدئة الوضع وإنهاء الصراع".

خطوات يجب اتخاذها

حمّلت القمة المشتركة "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الإبادة الجماعية"، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية على جبهات مختلفة من أجل تحقيق السلام:

ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية.

المطالبة بأن تسمح إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، فوراً ودون شروط، بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية الدولية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي ومبادئه المعمول بها.

دعم جهود وقف إطلاق النار التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، كنهج إنساني أساسي لتهدئة التوتر، وتخفيف المعاناة، وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

ضرورة العمل على البدء فوراً في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة قريباً.

مسار حل الدولتين

رفضت الدول المشاركة في القمة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وبعد اقتحام وزير إسرائيلي لمجمع المسجد الأقصى، كررت القمة التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تلعبه الأردن في هذا الصدد.

وجاء في البيان: "نعمل على ضمان المساءلة الفورية عن جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".

كما دعا أعضاء القمة المشتركة المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف سياسات إسرائيل العدوانية.

وشددوا على أن "السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأكدت القمة أيضاً على ضرورة تنفيذ تدابير عاجلة ومحددة زمنياً لإنهاء الحرب في غزة، والتي نُشرت في وثيقة بعد مؤتمر دولي رفيع المستوى حول فلسطين.

أعضاء القمة

تضم اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية حول التطورات في قطاع غزة كلاً من: