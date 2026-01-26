الإمارات والسعودية والهند تقود قفزة الطيران العالمية

يعد سوق الطيران في الهند من بين الأسرع نموًا في جميع أنحاء العالم. أصبحت البلاد الآن ثالث أكبر سوق طيران محلي في العالم’، حيث تنقل أكثر من 150 مليون مسافر سنويًا، وفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي. وقد قدمت شركات الطيران الهندية طلبات قياسية للطائرات تتجاوز 1300 طائرة، بقيادة إنديغو والخطوط الجوية الهندية، حيث تعمل الحكومة على توسيع سعة المطارات لتصل إلى أكثر من 220 منشأة بحلول نهاية العقد. ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي نموًا في حركة الركاب بأكثر من 6 بالمائة سنويًا حتى عام 2030، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي.