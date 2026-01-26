الإمارات والسعودية والهند تقود قفزة الطيران العالمية
تدخل صناعة الطيران العالمية مرحلة نمو جديدة، حيث تبرز الإمارات والهند والمملكة العربية السعودية كمحركاتها الرئيسية مع تعافي الأرباح، وتزايد الطلب على السفر، وتضييق نقص الطائرات للإمدادات.
من المتوقع أن تحقق شركات الطيران حوالي 41 مليار دولار في عام 2026، مسجلة بذلك العام الرابع على التوالي من الربحية ومؤشرة على خروج حاسم من التراجع الذي شهدته فترة الوباء، وفقًا لتوقعات شركة تأجير الطائرات أفولون.
لقد استعاد القطاع بالفعل أكثر من 80 بالمائة من 182 مليار دولار التي خسرها خلال كوفيد-19. والآن تحول التركيز إلى التوسع. تحتفظ الهند والإمارات والمملكة العربية السعودية معًا بطلبات طائرات تتجاوز 3000 طائرة — أكثر من ضعف أساطيلها النشطة مجتمعة — مع حوالي 900 عملية تسليم مجدولة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويعكس حجم هذه الطلبات كلاً من الطلب المتزايد على الركاب والاستراتيجيات الوطنية طويلة الأجل المبنية على السياحة والتجارة والاتصال العالمي.
يعد سوق الطيران في الهند من بين الأسرع نموًا في جميع أنحاء العالم. أصبحت البلاد الآن ثالث أكبر سوق طيران محلي في العالم’، حيث تنقل أكثر من 150 مليون مسافر سنويًا، وفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي. وقد قدمت شركات الطيران الهندية طلبات قياسية للطائرات تتجاوز 1300 طائرة، بقيادة إنديغو والخطوط الجوية الهندية، حيث تعمل الحكومة على توسيع سعة المطارات لتصل إلى أكثر من 220 منشأة بحلول نهاية العقد. ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي نموًا في حركة الركاب بأكثر من 6 بالمائة سنويًا حتى عام 2030، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي.
تظل الإمارات المركز الدولي المهيمن في المنطقة’. تعامل مطار دبي الدولي مع ما يقرب من 90 مليون مسافر في عام 2024، محتفظًا بمكانته كأكثر المطارات ازدحامًا في العالم’ للسفر الدولي. وقد ضاعفت أبوظبي سعة مبنى الركاب في مطار زايد الدولي، بينما تشغل طيران الإمارات والاتحاد للطيران معًا أحد أكبر أساطيل الطائرات عريضة البدن في العالم’، مع أكثر من 500 طائرة تحت الطلب. ويستمر نموذج المحور والوصلات في البلاد’ في جذب حركة المرور الطويلة المدى التي تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.
تتبع المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر خطط التوسع الطموحة في قطاع الطيران في العالم’ ضمن رؤية 2030. تهدف المملكة إلى مضاعفة أعداد الركاب السنوية ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 330 مليون مسافر بحلول نهاية العقد. تعمل الناقلة الوطنية الجديدة طيران الرياض، وخطط التوسع الكبيرة لأسطول الخطوط السعودية، وتطوير مطار الملك سلمان الدولي — المصمم للتعامل مع ما يصل إلى 120 مليون مسافر سنويًا — على إعادة تشكيل تدفقات الحركة الإقليمية وتكثيف المنافسة بين مراكز الخليج.
تؤدي أسعار الوقود المنخفضة إلى تعزيز الميزانيات العمومية لشركات الطيران ودعم خطط التوسع. تقدر أفولون أن تكاليف الوقود انخفضت بنحو 8 مليارات دولار في عام 2025، وهو ما يمثل حوالي خُمس أرباح الصناعة. ومع توقع أن تظل أسواق الطاقة مستقرة نسبيًا هذا العام، تكتسب شركات الطيران مساحة للاستثمار في تجديد الأسطول حتى مع ارتفاع تكاليف العمالة والصيانة.
القيود الرئيسية هي العرض. تمتد طلبات التوريد المتأخرة لدى إيرباص وبوينغ الآن إلى ما بعد 11 عامًا، مما يحد من قدرة التسليم على المدى القريب ويرفع القيمة الاستراتيجية لتأجير الطائرات. قال روب موريس، الرئيس العالمي للاستشارات في Cirium Ascend: “لقد تم بيع الصناعة بالكامل فعليًا لبقية العقد في فئات الطائرات الرئيسية،” وأضاف: “هذا يدفع شركات الطيران للتنافس على مواعيد التسليم ويدفع أسعار الإيجار للارتفاع.”
من المتوقع أن تصل قيمة تسليمات الطائرات العالمية إلى حوالي 120 مليار دولار في عام 2026، بزيادة 20 بالمائة عن العام الماضي، حيث يمول المؤجرون ما يقرب من نصف هذه المشتريات. تعاني الطائرات ذات الجسم العريض من نقص خاص حيث تدفع المسارات الدولية معظم نمو السعة في العالم. يشهد طراز إيرباص A330neo، وهو حاليًا الطائرة الوحيدة الجديدة ذات الجسم العريض المتاحة على نطاق واسع قبل عام 2032، ارتفاعًا حادًا في أسعار الإيجار مع تسارع شركات النقل لتأمين سعة الرحلات الطويلة.
على الرغم من المخاطر الجيوسياسية وضغوط سلسلة التوريد، يظل السياق الاقتصادي الأوسع داعمًا. من المتوقع أن ينمو حوالي 90 من أكبر اقتصادات العالم بأكثر من 1 بالمائة في عام 2026، مما يوفر أساسًا مستقرًا للطلب العالمي على السفر.
قال جيم موريس، كبير مسؤولي المخاطر في أفولون: “تظهر الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كمحركات النمو التالية مع تراكم الطلبات التي تبلغ ضعف أساطيلها الحالية العاملة،” وأضاف: “مع الحاجة إلى حوالي 120 مليار دولار لتمويل الطائرات هذا العام، سيلعب المؤجرون دورًا محوريًا في تمكين تجديد الأسطول والانتقال إلى طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.”
مع نضوج الأسواق الغربية التقليدية، يرى المسؤولون التنفيذيون في الصناعة بشكل متزايد أن العقد القادم من نمو الطيران سيتشكل من قبل منطقة الخليج وجنوب آسيا. مع الطلبات القياسية، وتوسيع المطارات، واستراتيجيات الطيران المدعومة من الحكومة، تضع الإمارات العربية المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية نفسها في مركز دورة التوسع التالية للصناعة.