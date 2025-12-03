الإمارات والسعودية وجهة للتعليم العالمي بنمو قياسي

وقال الياسي شهد قطاع الطفولة المبكرة نمواً ملحوظاً للعام الثالث على التوالي، حيث بلغت نسبة الزيادة في أعداد الأطفال الملتحقين 8% في الفترة من يونيو 2024 إلى يونيو 2025، وهي الفترة التي شهدت افتتاح 38 مركزاً جديداً. ويُضاف إلى ذلك افتتاح 16 مركزاً جديداً في العام الدراسي الحالي (2025-2026). ويعكس هذا التوسع قدرة القطاع على تلبية احتياجات العائلات وثقة أولياء الأمور في أهمية هذه المرحلة التكوينية.