الإمارات: والدان يسامحان سائق بعد وفاة ابنهما.. "لا شيء سيعيده"

كان ذلك في عام 2015 عندما أثار جسد طفل سوري صغير بلا حياة، جرفته الأمواج إلى شواطئ تركيا، صدمة عالمية — كان اسمه ألان كردي. أثرت الصورة في المقيم في دبي شرف الدين بعمق لدرجة أنه عندما ولد ابنه بعد ما يقرب من 10 سنوات، أسماه ألان. في الأسبوع الماضي، توفي "ألان" في حادث غريب في منطقة مويلح بالشارقة عندما صدمه سائق آخر في موقف سيارات رملي.
“سميناه ألان رومي تيمناً بألان كردي والشاعر الصوفي الرومي،” قال شرف الدين، متحدثًا إلى الخليج تايمز من الهند. “كان نور حياتنا، لكن قدرنا أن نحظى به لوقت قصير فقط.”
قالت العائلة إنها تسامح السائق، وهو وافد هندي أيضاً، الذي صدم الطفل وقدمت بياناً مكتوباً لشرطة الشارقة يفيد بأنه ليس لديهم أي شكاوى ضده.
“لقد راسلني الليلة الماضية للاطمئنان علي،” قال شرف الدين. “لقد أُطلق سراحه من الحبس، لكن جواز سفره احتُفظ به كضمان في يوم الحادث، عندما لم نقدم شكاوى. وهو الآن ينتظر بعض الأوراق القضائية. لم يكن خطأ أحد. لقد كان حادثاً مؤسفاً حدثت فيه إهمالات من جميع الأطراف. معاقبة السائق لن تعيد ابننا. نحن الآن نحاول المضي قدماً.”
دُفن ألان، الذي كان يبلغ من العمر سنة وتسعة أشهر، في دبي في اليوم التالي للحادث، وعادت العائلة إلى الهند في نفس اليوم. كان الطفل الوحيد للزوجين، ولد بعد ست سنوات من الزواج.
كانت زوجة شرف الدين وابنه يزوران الإمارات عندما وقعت المأساة. كان يعمل كمحترف مبيعات مسؤول عن الطلبات والتحصيلات، وقضى الكثير من وقته في القيادة حول دبي. قال: “عادةً، أبدأ العمل في الصباح وأنهي ورديتي الأولى قبل التوجه إلى المنزل لتناول الغداء،”. وأضاف: “بعد الغداء، كنت آخذهم معي أينما ذهبت. لقد ساعدنا ذلك على قضاء الكثير من الوقت معًا.”
في ذلك اليوم المشؤوم، تعطل روتين العائلة’. تذكر قائلاً: “كان علي الذهاب إلى المكتب وتأخرت،”. وأضاف: “لذلك، أخبرتهم أن يتناولوا الغداء بدوني وأننا سنخرج بعد العمل. أنهيت عملي في مجمع دبي للاستثمار والقصيص وكنت في طريقي إلى المنزل عندما تلقيت المكالمة.”
قال شرف الدين إن الحادث وقع عندما نزلت زوجته مع آلان من الشقة للتخلص من القمامة. "صندوق النفايات يقع في أحد أطراف منطقة الرمل المخصصة لوقوف السيارات،" قال. "يوجد أيضًا ممر للمشاة حيث يلعب الأطفال. نزل أحد جيراننا مع ابنه، الذي كان في نفس عمر آلان. كان الصبيان يلعبان معًا عندما لمحا قطة وركضا خلفها. نادت زوجتي لإيقافهما. توقف الصبي الآخر، ولكن عندما استدار ابني ورأى زوجتي تركض خلفه، ظن أنها تلعب معه. صرخ ضاحكًا وركض بأقصى سرعة نحو السيارة القادمة. كان السائق يخرج سيارته من موقف السيارات ليصطحب زوجته. لقد كان حادثًا مروعًا لم يكن خطأ أحد’."
ومع ذلك، يأمل شرف الدين أن يؤدي مشاركة قصته إلى زيادة يقظة المزيد من الآباء والسائقين. قال: “كانت لحظة غفلة هي التي دمرت عالمنا بأكمله،”. وأضاف: “آمل أن يولي الناس المزيد من الاهتمام للطرق.”
عندما أحضر شرف الدين عائلته إلى الإمارات، كان لديه العديد من الخطط. قال: “كنا نعتزم الذهاب لأداء العمرة في المملكة العربية السعودية خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان،”. وأضاف: “بعد ذلك، كانت لدينا خطط لزيارة الهند لعيد الفطر.”
قال إن العائلة خططت للاستقرار في الإمارات بعد عطلة العيد. "كانت شركتي مستعدة لمنحي تأشيرة عائلية،" قال. "طلبت أيضًا أن يتم تعييني في رأس الخيمة أو الفجيرة حتى نتمكن من العيش هناك، وهو ما كان سيكون أكثر تكلفة. كانت لدينا كل هذه الخطط، ولكن الله كان لديه خطط أخرى لنا. نحن' نثق به ونحاول المضي قدمًا."
قال شرف الدين إن العائلة تخطط للعودة إلى الإمارات قريبًا. "لقد تقبلنا أن آلان لم يعد معنا،" قال. "نحن' نحصل على الدعم، وفي اليومين الماضيين، تمكنا كلانا من النوم. قبل ذلك، كان من الصعب الراحة، وكانت زوجتي تعاني من صداع شديد. بمجرد أن نتعافى، أريد أن أحضرها معي إلى دبي. لا أريد’ أن أتركها وحدها هنا. هذه’ هي الخطة في الوقت الحالي."
