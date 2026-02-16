الإمارات والبحرين تطلقان "نقطة العبور الواحدة" للمسافرين جوا

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين المرحلة التجريبية لمشروع "نقطة العبور الواحدة للمسافرين جواً"، وهي مبادرة جديدة جرى تصميمها بهدف إيجاد تجربة سفر سلسة وميسرة لمواطني الدولتين. وقد بدأ العمل بهذا المشروع يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026، حيث سيتم تطبيقه في مرحلته الأولية بكل من مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار البحرين الدولي.
وبموجب هذا النظام الجديد، سيتم إنهاء إجراءات التخليص المسبق لمواطني البلدين في مطار المغادرة، مما يلغي الحاجة إلى أي إجراءات تدقيق إضافية عند الوصول. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل فترات الانتظار بشكل كبير، وتخفيف حدة الازدحام، بالإضافة إلى الارتقاء بتجربة السفر بشكل عام.
كما تعتمد هذه المبادرة على توظيف أحدث التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الربط الإلكتروني وأنظمة التحقق الحيوي والبوابات الإلكترونية، وذلك لمعالجة بيانات الركاب وتوثيق حركات سفرهم قبل وصولهم إلى وجهتهم النهائية.