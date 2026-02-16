الإمارات والبحرين تطلقان "نقطة العبور الواحدة" للمسافرين جوا

وبموجب هذا النظام الجديد، سيتم إنهاء إجراءات التخليص المسبق لمواطني البلدين في مطار المغادرة، مما يلغي الحاجة إلى أي إجراءات تدقيق إضافية عند الوصول. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل فترات الانتظار بشكل كبير، وتخفيف حدة الازدحام، بالإضافة إلى الارتقاء بتجربة السفر بشكل عام.