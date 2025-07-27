الإمارات والأردن تغيثان غزة: 25 طناً من المساعدات الإنسانية تُسقط جوا

نفذت قوات الجيش الأردني يوم الأحد ثلاث عمليات إسقاط جوي على قطاع غزة، شملت طائرتين أردنيتين وطائرة إماراتية واحدة، محملة بمساعدات إنسانية وغذائية، حسبما جاء في بيان للجيش الأردني.

وأوضح البيان: "نفذت القوات المسلحة الأردنية يوم الأحد ثلاث عمليات إسقاط جوي على قطاع غزة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية، منها واحدة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفًا أن إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها بلغ 25 طنًا.

وكان وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد أكد يوم السبت 26 يوليو 2025 أن الإمارات ستستأنف على الفور عمليات الإسقاط الجوي لمساعداتها إلى غزة في إطار مهمتها الإنسانية المستمرة.

وأشار سموه في بيان نُشر إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مستوى حرج وغير مسبوق، مشددًا على الحاجة العاجلة إلى استمرار جهود المساعدة الدولية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في اليوم السابق أنه سيسمح للدول الأجنبية بإسقاط المساعدات عن طريق المظلات إلى قطاع غزة اعتبارًا من يوم الجمعة، فيما أعلن عن توقف مؤقت في نشاطه العسكري في مناطق محددة في غزة حيث لا يعمل اليوم، على أن يكون هذا التوقف يوميًا في ثلاث مناطق من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً ابتداءً من يوم الأحد.