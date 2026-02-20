الإمارات: واجبات أصحاب العمل لضمان سلامة العمال وتجنب المخاطر

يتمتع العمال في الإمارات بحماية القانون ضد حوادث العمل والمخاطر الصحية. تقع مسؤولية سلامة العمال على عاتق صاحب العمل، الذي تحدد حكومة الإمارات واجباته بوضوح.
في الإمارات، يجب على أصحاب العمل تغطية التكلفة الكاملة للعلاج الطبي إذا أصيب عامل في العمل أو أصيب بمرض مهني. إذا لم يتمكن الموظف من العمل بسبب هذه الإصابة أو المرض، فيجب تعويضه بنصف أجره، أو حتى الشفاء، أو العجز الدائم، أو الوفاة.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
بينما تضمن هذه القواعد حقوق العمال' في حال وقوع حادث أو مرض، فإن الوقاية دائمًا خير من العلاج. وقد شاركت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) قائمة بواجبات أصحاب العمل لضمان السلامة في مكان العمل:
توفير معدات الوقاية لحماية العمال من الإصابات والأمراض المهنية ومخاطر الآلات والحريق
وضع تعليمات سلامة واضحة، بلغات يفهمها العمال، بشأن الوقاية من الحرائق وإجراءات الطوارئ
تركيب لافتات تحذيرية في المناطق الخطرة
إبلاغ العمال بالمخاطر المهنية قبل بدء العمل
تعيين شخص مؤهل للإشراف على الإسعافات الأولية وتجهيز حقائب الإسعافات الأولية
توفير تدابير الوقاية الأساسية من الحرائق ومعدات مكافحة الحرائق المناسبة
التحقق المستمر من استيفاء متطلبات الصحة والسلامة في مكان العمل
اتخاذ تدابير عملية للوقاية من المخاطر الصحية أو تقليلها أو القضاء عليها
حماية العمال من المخاطر المتعلقة بالسقوط والمواد الخطرة والغازات المضغوطة والكهرباء
عرض لافتات إرشادية وتعليمات تشغيل الآلات بلغات يفهمها العمال
توفير سكن مناسب ومرخص للعمال' أو تقديم بدل سكن
تحمل تكلفة الرعاية الطبية للعمال وفقًا للتشريعات المعمول بها
في جيتكس العام الماضي، كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن متتبع السلامة الذكي، وهو مشروع رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات التفتيش في أماكن العمل.
سيقوم بتحليل الصور والبيانات الميدانية تلقائيًا لتحديد الانتهاكات والمخاطر المحتملة، مثل عدم وجود معدات واقية، أو ممارسات العمل غير الآمنة، أو تراكم المواد الخطرة.
تخضع أماكن العمل وأصحاب العمل والشركات للعقوبات والغرامات في حال اكتشاف مخالفات.
الإمارات: تغريم أكثر من 5400 شركة لمخالفتها لوائح العمل في النصف الأول من عام 2025الإمارات تتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي توظف عمالاً بشكل غير صحيح؛ فرض غرامات بقيمة 34 مليون درهموظائف الإمارات: 85% من الموظفين يشعرون بالراحة الجسدية والعقلية في العمل، حسب استطلاع