الإمارات: واجبات أصحاب العمل لضمان سلامة العمال وتجنب المخاطر

في الإمارات، يجب على أصحاب العمل تغطية التكلفة الكاملة للعلاج الطبي إذا أصيب عامل في العمل أو أصيب بمرض مهني. إذا لم يتمكن الموظف من العمل بسبب هذه الإصابة أو المرض، فيجب تعويضه بنصف أجره، أو حتى الشفاء، أو العجز الدائم، أو الوفاة.

بينما تضمن هذه القواعد حقوق العمال' في حال وقوع حادث أو مرض، فإن الوقاية دائمًا خير من العلاج. وقد شاركت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) قائمة بواجبات أصحاب العمل لضمان السلامة في مكان العمل: