الإمارات نموذج يحتذى به في الابتكار والشراكات التكنولوجية

وأشاروا إلى أنه في عالم اليوم الذي تحركه التكنولوجيا، أصبحت التكنولوجيا بمثابة المحور الجديد للقوة، حيث تتسابق الدول لتأمين نفوذها، مشيرين إلى أن "التكنولوجيا والجغرافيا السياسية تتقاطعان أكثر من أي وقت مضى".