الإمارات: نموذج تعليمي جديد لدعم الطلاب من أصحاب الهمم

قال "هيذر نظام"، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "زوهو كورب": "إن أحد التحديات المهمة في التعليم اليوم هو الافتقار إلى رؤى شاملة قائمة على البيانات حول رحلة تعلم الطالب. غالبًا ما تركز الأنظمة التقليدية على مقاييس الأداء الأخيرة، مثل الدرجات الفصلية، بينما تتجاهل المسار الأوسع لنمو الطالب. يمكن للذكاء الاصطناعي سد هذه الفجوة من خلال تحليل أداء الطالب السابق، وتحديد نقاط القوة والضعف، وصياغة مسارات التعلم المخصصة. يمكن للذكاء الاصطناعي حتى مساعدة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خطط علاج النطق الشخصية، والاستفادة من البيانات التاريخية لرسم خريطة لتقدمهم وتكييف التقنيات لتحسين مستمر ".