الإمارات: نموذج تعليمي جديد لدعم الطلاب من أصحاب الهمم
يتم تقديم نموذج تعليمي شامل جديد في مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الطلاب من أصحاب الهمم والتلاميذ ذوي الإعاقات غير المرئية.
وتتماشى منصة "إيد تيك"EdTech المبتكرة، المسماة "سبيدي لاب" SPEEDY LABS، مع الأطر التنظيمية التي أنشأتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK)، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص (SPEA).
وتم تصميم المنصة EdTech الجديدة للمساعدة في توفير حلول قابلة للتطوير تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتركز على التحديد المبكر والتدخل وتجارب التعلم الشخصية، وخاصة للطلاب ذوي صعوبات التعلم، واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، والتوحد، وغيرها من الاحتياجات التنموية.
وأبرمت شركة"نوليدج هب" Knowledge Hub، وهي شركة EdTech مقرها دبي، شراكة مع SpEd@school، وهي شركة تقدم حلول التعليم الخاص عبر الإنترنت، لإطلاق هذا البرنامج التعليمي الشامل.
وتم بالفعل إطلاق برنامج تجريبي في مدرستين - "دبي كاراميل" و "مابل وود" الكندية الدولية.
وقالت "سوريكا كيمبهافي"، مؤسسة ومديرة شركة Knowledge Hub: "يتيح لنا البرنامج التجريبي اختبار وتحسين قدرات المنصة في بيئات الفصول الدراسية الحقيقية، مما يضمن دعمها الفعال للطلاب والمعلمين والأسر قبل إطلاقها على نطاق أوسع. وبالنسبة لأصحاب الهمم، يعني هذا تلقي خطط تعليمية مخصصة تتوافق مع وتيرة التعلم وأسلوب التعلم المفضل لديهم وقدراتهم المعرفية. توفر المنصة ملاحظات في الوقت الفعلي، مما يسمح للطلاب بمراقبة أنفسهم وتحسين أدائهم بشكل مستمر، مع منح المعلمين وأولياء الأمور رؤى واضحة حول التقدم المحرز".
كيف يساعد الآباء؟
وبما أن الأسرة تلعب دوراً حاسماً في تعليم كل طفل، فقد تم تصميم مثل هذه المنصات لجعل التعلم أكثر هيكلة وتفاعلية وجاذبية لكل من الطلاب وأولياء الأمور.
وأضافت أن "الآباء يحصلون على تقارير مفصلة تساعدهم على فهم تقدم أطفالهم في مجالات مثل القراءة والكتابة والحساب والتطور المعرفي والمهارات الحركية. ويمكنهم استخدام هذه المعلومات لدعم تعلم أطفالهم في المنزل. بالإضافة إلى ذلك، تضمن ميزات مثل أدوات التعلم التفاعلية والمختبرات الحسية بقاء الأطفال منخرطين وتحفيزيين، حتى خارج بيئة الفصل الدراسي التقليدية".
ومن الجدير بالذكر أن السلطات التعليمية في الدولة قد أدخلت أيضًا تفويضات التعليم الشامل التي تحث المدارس على تقديم دعم أفضل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة
رؤى تعتمد على البيانات
وتتفق شركات التكنولوجيا العالمية الأخرى أيضاً على أن المنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تتمتع بإمكانات هائلة لتحويل التعليم من خلال تمكين خطط التعلم الشخصية.
قال "هيذر نظام"، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "زوهو كورب": "إن أحد التحديات المهمة في التعليم اليوم هو الافتقار إلى رؤى شاملة قائمة على البيانات حول رحلة تعلم الطالب. غالبًا ما تركز الأنظمة التقليدية على مقاييس الأداء الأخيرة، مثل الدرجات الفصلية، بينما تتجاهل المسار الأوسع لنمو الطالب. يمكن للذكاء الاصطناعي سد هذه الفجوة من خلال تحليل أداء الطالب السابق، وتحديد نقاط القوة والضعف، وصياغة مسارات التعلم المخصصة. يمكن للذكاء الاصطناعي حتى مساعدة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خطط علاج النطق الشخصية، والاستفادة من البيانات التاريخية لرسم خريطة لتقدمهم وتكييف التقنيات لتحسين مستمر ".
كيف يعمل؟
من خلال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية باستخدام البيانات التاريخية والحالية، وحتى استخدام نماذج اللغة الكبيرة مفتوحة المصدر (LLMs)، يمكن للمعلمين إنشاء نهج فردي للغاية لكل متعلم دون استثمار مالي كبير.
قال "كيشور دارماراجان"، الرئيس التنفيذي لشركة SeoSouq.com التي تعمل مع مجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية في الإمارات العربية المتحدة، "من الطبيعي أن يواجه الطلاب صعوبات في مادة ما بينما يتفوقون في مادة أخرى. وتعمل منصات الذكاء الاصطناعي مثل DreamBox على إنشاء دروس تعتمد على بيانات في الوقت الفعلي تم جمعها أثناء تفاعل الطلاب. وهذا يعني أن الطالب الذي يواجه صعوبات في الجبر سيحصل على مزيد من الاهتمام بهذه المادة وليس خطة تعليمية عامة".
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يغير قواعد اللعبة في التعليم الخاص
وقال الأطباء إن المنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي "ستغير قواعد اللعبة في التعليم الخاص".
غالبًا ما يواجه الأشخاص ذوو الهمم التمييز والفرص المحدودة للتعليم، وتتمتع الابتكارات المتكاملة مع التكنولوجيا بالقدرة على تقليل هذه الحواجز.
وقالت الدكتورة "بينو ماري تشاكو"، أخصائية الطب النفسي في مستشفى ميدور بأبوظبي: "لا يمكن ملاحظة العديد من الإعاقات فورًا خلال السنوات الأولى، ولكن قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات وتحديد المشكلات المحتملة يمكن أن تساعد في معالجة هذه الفجوة. ومن خلال اكتشاف هذه التحديات في وقت مبكر، يمكن لمثل هذه المنصات تمكين التدخلات في الوقت المناسب، والتي يمكن أن تكون حاسمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل".
وأكد الأطباء أيضًا أن طرق التدريس التقليدية غالبًا ما تكافح من أجل تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب ذوي الاختلافات في التعلم، ولكن الذكاء الاصطناعي يساعد في سد هذه الفجوة من خلال توفير تدخلات مصممة خصيصًا.
"تتجاوز هذه المنصات الجوانب الأكاديمية، فهي تساعد في تحسين المهارات المعرفية والحركية، والتطور العاطفي، وحتى التحديات السلوكية. ومن خلال تقديم التعلم المنظم القائم على الأدلة، تضمن الذكاء الاصطناعي حصول كل طفل على الدعم المناسب في الوقت المناسب، وتمكينه من تحقيق إمكاناته الكاملة"، كما قال الدكتور دافال مودي، طبيب نفس الأطفال والمراهقين في SpEd@School.
وأكد الخبراء أيضًا أن منصات الذكاء الاصطناعي تتسم بالصبر والاتساق، وهو أمر مهم للأفراد الذين قد يحتاجون إلى التكرار أو المزيد من الوقت في فهم المفاهيم.
وقالت الدكتورة حنان محمود قنديل، أخصائية الطب النفسي في مستشفى ميدكير الشارقة ومستشفى ميدكير الملكي التخصصي القصيص: "يمكن للذكاء الاصطناعي تقييم نقاط القوة والتحديات وأساليب التعلم الفردية لدى الطفل الذي يعاني من صعوبات التعلم لإنشاء خطط تعليمية مخصصة لهم".
وأوضحت أن أسلوب التعلم للطفل الذي تم تشخيصه باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، على سبيل المثال، قد يختلف عن الطفل الذي يعاني من عسر القراءة. وأضافت قنديل: "ستكون الذكاء الاصطناعي قادرة على تحديد هذه الاختلافات الفردية وتقديم خطة تعليمية مخصصة للطفل ليتبعها. يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التكيف مع تقدم المتعلم، مما يضمن عدم كون الدروس سهلة للغاية أو صعبة للغاية. وهذا يقلل من الإحباط ويحافظ على مشاركة المتعلمين".