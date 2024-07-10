الإمارات: نظام جديد يقلص وقت معادلةالشهادات الجامعية الأجنبية بنسبة 50%
تقلصت مدة معادلة شهادات مؤسسة التعليم العالي الأجنبية بنسبة 50% بعد إطلاق المرحلة الأولى من نظام "الاعتراف بالشهادات الجامعية"، وذلك وفقاً لوزارة التربية والتعليم،
وتبين خلال المرحلة الأولى من النظام أنّ عدد الوثائق اللازمة للاعتراف بشهادات مؤسسات التعليم العالي الأجنبية انخفض أيضاً بنسبة 85 في المائة. وبالمثل، شهدت المرحلة الأولى تقليصاً بنسبة 50 في المائة في الخطوات المطلوبة للاعتراف بالشهادة.
ومن المقرر أن يستفيد أكثر من 60 ألف طالب في دولة الإمارات من التحديثات الجديدة، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم مؤخراً المرحلة الثانية من البرنامج.
وستركز المرحلة الثانية من النظام على الاعتراف بالشهادات من الجامعات الأجنبية. كما تهدف هذه المرحلة الجديدة إلى ملائمة المعايير مع التصنيف العالمي للجامعات وتعزيز قدر أكبر من المرونة.
نتائج إيجابية
وأفاد الدكتور حسن الصايغ مستشار وزارة التربية والتعليم ورئيس لجنة تحول تجربة المتعامل بوزارة التربية والتعليم: "تهدف التعديلات في المرحلة الثانية إلى تسهيل معايير الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، مما يسمح بمزيد من التخصصات الأكاديمية."
وأكد أنّ الوزارة اتخذت خطوات استباقية لإطلاق المرحلة الثانية من نظام "الاعتراف بالشهادات الجامعية" للشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، بناءً على آراء المستخدمين وجهود المتابعة والتطوير المستمر خلال الفترة الماضية.
وأضاف الصايغ: "ويشمل ذلك مرونة أكبر في المعايير، بما يتماشى مع التصنيف العالمي للجامعات والمعايير التي تحددها الوزارة. عادةً، كلما ارتفع التصنيف العالمي لمؤسسات التعليم العالي التي تمنح الدرجة العلمية، قلت متطلبات الاعتراف بالدرجة العلمية. ويأتي هذا ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة نتائج التعليم العالي وتشجيع الطلاب على متابعة تعليم عالي الجودة في جامعات مرموقة."
وأكد أنّ هذه النتائج شجعت الوزارة على الاستمرار في تبني نهج مرن وتطبيق المزيد من التحديثات التي لها تأثير إيجابي كبير على مجموعة أكبر من الطلاب.
مستفيدون
ومع التحديثات الجديدة في المرحلة الثانية من النظام، تم تخفيض متطلبات الاعتراف بالشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية لبعض التخصصات. وتشمل هذه التخصصات الهندسة المعمارية وبيئة البناء وعلوم الكمبيوتر ونظم المعلومات وعلوم البيانات والعلوم الطبيعية والتعليم والتدريب والقانون والدراسات القانونية، وجميع المعلومات والمتطلبات المتعلقة بنظام "الاعتراف بالشهادات الجامعية" للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأجنبية متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.
وتشجع الوزارة الخريجين الحاليين والسابقين من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية على الاستفادة من هذه التعديلات الجديدة واستكمال إجراءات الاعتراف بشهاداتهم الجامعية رقمياً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.