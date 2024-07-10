الإمارات: نظام جديد يقلص وقت معادلةالشهادات الجامعية الأجنبية بنسبة 50%

وأضاف الصايغ: "ويشمل ذلك مرونة أكبر في المعايير، بما يتماشى مع التصنيف العالمي للجامعات والمعايير التي تحددها الوزارة. عادةً، كلما ارتفع التصنيف العالمي لمؤسسات التعليم العالي التي تمنح الدرجة العلمية، قلت متطلبات الاعتراف بالدرجة العلمية. ويأتي هذا ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة نتائج التعليم العالي وتشجيع الطلاب على متابعة تعليم عالي الجودة في جامعات مرموقة."

وأكد أنّ هذه النتائج شجعت الوزارة على الاستمرار في تبني نهج مرن وتطبيق المزيد من التحديثات التي لها تأثير إيجابي كبير على مجموعة أكبر من الطلاب.