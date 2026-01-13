الإمارات: نظام جديد لتحديث سجلات الزواج والطلاق تلقائياً

سيتم الآن تحديث بيانات الأسرة وبطاقات الهوية الإماراتية تلقائيًا من خلال عملية رقمية متكاملة، مما يلغي الحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة أو زيارة مراكز الخدمة. ويتم هذا التحول الرائد من خلال حزمة 'بيانات الأسرة الإماراتية' الجديدة، التي أطلقتها وزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بشكل مشترك.