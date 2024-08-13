الإمارات: نظام تأمين يعوض الأسرالهندية في حالة وفاة معيلها

ونتيجة لذلك، قد تواجه الأسر صعوبات مالية، بما في ذلك تكاليف الإعادة إلى الوطن، إذا توفي معيلها الرئيسي.

ولمعالجة هذه المشكلة، نظمت القنصلية الهندية اجتماعا بين كبرى الشركات الإماراتية التي توظف العمال ذوي الياقات الزرقاء ومقدمي التأمين.

ومؤخراً، استكملت شركتا التأمين، وهما مجموعة شركات إكسترا كو وقرقاش للتأمين، الإجراءات في القنصلية لاشتراك العمال في البرنامج.

ومع ذلك، يتعين على أصحاب العمل أو الشركات اختيار هذه الخطة لموظفيهم، وهي غير متاحة حاليًا للمشتركين الأفراد.