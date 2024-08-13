الإمارات: نظام تأمين يعوض الأسرالهندية في حالة وفاة معيلها
تم إطلاق مخطط تأميني للعمال الهنود في دولة الإمارات العربية المتحدة في الأول من مارس 2024، ويوفر تعويضات تصل إلى 75 ألف درهم للأسر في حالة وفاة الموظف، سواء بسبب حوادث أو أسباب طبيعية.
وقالت القنصلية الهندية في دبي يوم الثلاثاء إن أكثر من 5500 عامل اشتركوا في برنامج الرعاية الاجتماعية الجديد.
وتُعرف هذه السياسة باسم خطة حماية الحياة، وقد تم تقديمها لمعالجة فجوة في مزايا التوظيف لـ 2.27 مليون عامل من ذوي الياقات الزرقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى الرغم من أن العديد من الشركات تقدم تأميناً صحياً وتعويضاً عن الإصابات والوفيات المرتبطة بالعمل، إلا أنه لم يكن هناك في السابق تغطية إلزامية للوفيات الطبيعية.
ونتيجة لذلك، قد تواجه الأسر صعوبات مالية، بما في ذلك تكاليف الإعادة إلى الوطن، إذا توفي معيلها الرئيسي.
ولمعالجة هذه المشكلة، نظمت القنصلية الهندية اجتماعا بين كبرى الشركات الإماراتية التي توظف العمال ذوي الياقات الزرقاء ومقدمي التأمين.
ومؤخراً، استكملت شركتا التأمين، وهما مجموعة شركات إكسترا كو وقرقاش للتأمين، الإجراءات في القنصلية لاشتراك العمال في البرنامج.
ومع ذلك، يتعين على أصحاب العمل أو الشركات اختيار هذه الخطة لموظفيهم، وهي غير متاحة حاليًا للمشتركين الأفراد.
الفوائد المترتبة على ذلك
وتقدم خطة حماية الحياة للعمال تغطية واسعة النطاق، بما في ذلك الحماية في جميع أنحاء العالم ، للموظفين الذين يحملون تأشيرة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويقدم فوائد في حالة الوفاة لأي سبب، سواء كان طبيعياً أو عرضياً، ويشمل التغطية للعجز الكلي أو الجزئي الدائم بسبب حادث.
بالإضافة إلى ذلك، تغطي الخطة تكاليف إعادة الجثمان إلى الوطن حتى 12 ألف درهم للشخص الواحد في حالة الوفاة. وتتاح التغطية للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاماً.
تكلفة الخطة
72 درهماً إماراتياً سنوياً – تعويض 75000 درهم إماراتي
50 درهماً سنوياً – تعويض 50 ألف درهم
37 درهمًا إماراتياً سنوياً – تعويض 35000 درهم إماراتي
ويشار إلى أن نحو 3.5 مليون هندي يعيشون في الإمارات العربية المتحدة، ويعمل نحو 65% منهم في وظائف يدوية، وفقاً للقنصلية الهندية.
وفي عام 2022، أفادت البعثة بوفاة 1750 عاملاً في دبي، منهم 1100 عامل. ولوحظ نمط مماثل في عام 2023، حيث توفي 1000 عامل من إجمالي 1513 عاملاً. وكان أكثر من 90% من هذه الوفيات ناجمة عن أسباب طبيعية.