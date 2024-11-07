الإمارات: نظام الادخار الجديد حماية مالية ومزايا إضافية للموظفين

كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية ترغب في الاستفادة من مزاياه، حيث يتيح للأفراد العاملين لحسابهم الخاص، والحاصلين على تصاريح عمل حرة، والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات الحكومية أو المنشآت التابعة لها وفروعها، بالإضافة إلى الموظفين المواطنين في القطاعين العام والخاص، خيار التسجيل في النظام من خلال مساهمات اختيارية إضافية فقط.