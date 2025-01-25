الإمارات: نصف السكان ينفقون أكثر مما يكسبون
أظهر مسح أجرته منصة التكنولوجيا المالية في الدولة أن ما يزيد قليلاً على نصف أو 50.46 في المائة من سكان الإمارات العربية المتحدة أنفقوا أكثر مما كسبوا في العام الماضي.
ويقول تقرير الصحة المالية لعام 2024 الصادر عن شركة "يابي": "إن هذا الإنفاق المفرط يتناقض مع خلفية حيث يشعر أقلية فقط، أو حوالي 33.53 في المائة، بالثقة في وجود أموال كافية للتقاعد. وهذا يؤكد على الافتقار إلى الأمن المالي والاستعداد الذي قد يؤثر على العديد من الناس في سنواتهم اللاحقة".
وألقى التقرير الضوء أيضًا على أن 41% "ليس لديهم تفاؤل يذكر بشأن تحقيق أهدافهم المالية طويلة الأجل، وهو ما يسلط الضوء على حالة عدم اليقين السائدة المحيطة بالتخطيط المالي والاستقرار في المستقبل".
إن الهدف من هذا الاستطلاع هو فهم أهمية الادخار والاستثمار. وكشف التقرير أيضًا أنه على الرغم من أن أكثر من 63% من المستجيبين تمكنوا من سداد فواتيرهم في الموعد المحدد، إلا أن نصف الأفراد الذين شملهم الاستطلاع فقط تمكنوا من تحمل نفقاتهم لمدة أسبوعين أو أقل دون دخل. وتسلط هذه الحقيقة الضوء على ضعف صارخ في الأمن المالي وتؤكد على الحاجة الملحة إلى تحسين التعليم المالي ومهارات إدارة الميزانية بين السكان.
لماذا ينفق الناس المزيد؟
وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز ، قالت المستشارة المالية وخبيرة شؤون المال لدى جيل الألفية "راجي كايباليل": "هناك ثلاثة أسباب رئيسية تجعل السكان يميلون إلى إنفاق أكثر مما يكسبون. أولاً، في مدينة مثل دبي، هناك دائمًا ما يستحق الإسراف فيه - وجبات الإفطار المتأخرة والنوادي والمعالم السياحية والمزيد".
"ثانيًا، هناك الكثير من الضغوط للحفاظ على المظهر، لذا ينتهي الأمر بالناس إلى شراء أشياء مثل السيارات الفاخرة والحقائب ذات العلامات التجارية الفاخرة التي لا يستطيعون تحمل تكلفتها حقًا. وأخيرًا، تجعل بطاقات الائتمان وخيارات الشراء الآن والدفع لاحقًا من السهل للغاية شراء الأشياء بالائتمان، حتى عندما لا يستطيع الناس دفع ثمنها مقدمًا."
وأضافت أن ارتفاع تكاليف المعيشة دفع السكان إلى إعادة النظر في عاداتهم الإنفاقية والتركيز على العيش في حدود إمكانياتهم. ورغم أن العديد من الناس يدركون الآن أهمية الادخار والاستثمار، إلا أنه من المؤسف أن هناك الكثيرين لا يزالون لا يعرفون بوضوح أين يذهب دخلهم كل شهر.
"يجب أن تهدف إلى توفير ما لا يقل عن 20% من راتبك الشهري. ويمكن أن يذهب هذا المبلغ نحو بناء صندوق طوارئ، والذي يمكن أن يكون بمثابة منقذ للحياة إذا واجهت صعوبات مالية في المستقبل. ومن الناحية المثالية، يجب أن يغطي صندوق الطوارئ الخاص بك ثلاثة إلى ستة أشهر من نفقاتك الثابتة"، كما يقول كايباليل.
إعطاء الأولوية للاحتياجات على الرغبات
وقالت كاونين فاطمة، المقيمة في الإمارات العربية المتحدة ومنشئة المحتوى البالغة من العمر 28 عامًا، إن حوالي 30 في المائة من راتبها يذهب إلى الإيجار والبقالة، بينما يتم تخصيص 20 في المائة للاستثمارات في السفر وإنشاء المحتوى.
"في المتوسط، أنفق ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف درهم شهريًا. ويذهب جزء كبير من هذا المبلغ إلى النفقات المهنية مثل السفر وإنشاء المحتوى وأدوات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، هناك أوقات أشعر فيها بالضيق - خاصة إذا كان هناك تأخير في المدفوعات من التعاونات"، كما قالت فاطمة.
"أهدف إلى توفير ما لا يقل عن 25% من المال شهريًا، ولكن هذا المبلغ قد يختلف. كما أفسح المجال للانغماس في أموري الشخصية ــ ولكنني أعطي الأولوية للاحتياجات على الرغبات."
من ناحية أخرى، تعترف زهيرة مارتي، وهي مهاجرة من جنوب أفريقيا ومنتجة محتوى سفر، بأنها لم تكن من محبي الادخار، وهذا هو المجال الذي تعمل عليه.
"بصفتي عاملة مستقلة، هناك بعض الأشهر الأكثر هدوءًا، لذا أهدف إلى تمديد الأمور قليلاً بين المدفوعات، ولكن عادةً ما أتمكن من سداد النفقات في الوقت المحدد. أسعار الفائدة في هذا البلد مرتفعة للغاية على التأخر في سداد الدفعات، لذا أهدف إلى عدم الوقوع في هذا الأمر حيثما أمكنني ذلك"، كما قال مارتي.
قاعدة 50/30/20 في الميزانية
إن العيش في مدينة سريعة الإيقاع مثل دبي، فالتنظيم المالي أمر بالغ الأهمية، وخاصة في الأشهر التي قد يكون فيها التدفق النقدي غير متوقع. وبإطلاقها على هذه القاعدة، تشارك كايباليل ثلاث نصائح لمساعدتك في التخطيط لمواردك المالية بشكل أفضل:
خصص 50 بالمائة من دخلك الشهري للنفقات أو الاحتياجات الثابتة، مثل أقساط الإيجار أو الرهن العقاري، وفواتير الخدمات، والوقود، والتعليم.
خصص 30% من نفقاتك، والتي قد تشمل تناول الطعام بالخارج، والتسوق، والعناية الذاتية، وغيرها من النفقات التقديرية.
ادخر أو استثمر الـ 20% المتبقية، ونسقها مع أهدافك المالية وخططك المستقبلية.