الإمارات: نصف السكان ينفقون أكثر مما يكسبون

إن الهدف من هذا الاستطلاع هو فهم أهمية الادخار والاستثمار. وكشف التقرير أيضًا أنه على الرغم من أن أكثر من 63% من المستجيبين تمكنوا من سداد فواتيرهم في الموعد المحدد، إلا أن نصف الأفراد الذين شملهم الاستطلاع فقط تمكنوا من تحمل نفقاتهم لمدة أسبوعين أو أقل دون دخل. وتسلط هذه الحقيقة الضوء على ضعف صارخ في الأمن المالي وتؤكد على الحاجة الملحة إلى تحسين التعليم المالي ومهارات إدارة الميزانية بين السكان.