الإمارات: نجيب ساويرس يطلق منصة رقمية لتمكين رواد الأعمال الشباب
أطلق رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس منصة أعمال رقمية جديدة لجيل Z.
وتهدف"موني فاي" Moniify إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال والمستثمرين من القيام بحركات مالية أكثر ذكاءً من خلال تقديم رؤى وتحليلات حول المناطق والقطاعات ذات الإمكانات العالية.
وستسلط شركة Moniify، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، الضوء على الأسواق الناشئة مع التركيز على الصناعات التي تقود المستقبل - من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى العملات المشفرة والفضاء. وقبل المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في مركز دبي المالي العالمي، أوضح ساويرس أن الإمارات العربية المتحدة تم اختيارها لعدد من الأسباب. وقال: "تتمتع بموقع جغرافي مركزي جيد. هناك حرية في التنقل وأنت آمن. سهولة ممارسة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة لا مثيل لها. كل شيء يتم رقميًا. يصبح من السهل جدًا ممارسة الأعمال التجارية ".
وأشاد برؤية صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وقال: "لقد بنى مدينة دبي للإعلام قبل عشرين إلى ثلاثين عاماً وكانت فريدة من نوعها في ذلك الوقت".
منصة لجيل Z
وأوضح ساويرس سبب إنشائه لموقع موني فاي Moniify، قائلاً: "يحتاج الشباب اليوم إلى أكثر من مجرد أخبار الأعمال والتمويل التقليدية. يسألونني دائماً "ما هو سر النجاح؟" - وهذا هو دافعي لإنشاء موقع Moniify، ليكون الصيغة التي تساعدهم على تحقيق أحلامهم".
وقال الدكتور ياسر بشر، مستشار رئيس مجلس الإدارة، إن هدفهم هو تمكين الجيل الأصغر سنًا. وأضاف: "هدفنا الحقيقي هو مساعدة الشباب على تحقيق الاستقلال المالي".
"نريد مساعدة الأجيال الشابة على التنقل عبر هذه الأسواق المعقدة والمتطورة في القطاعات الرئيسية التي نعتقد أن المستقبل سيعتمد عليها مثل الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي والعملات المشفرة والاستثمارات الفضائية. لذا، نعتقد أن هناك قطاعات معينة ستحدد العقد المقبل من الاقتصاد، ونعتقد أن الجيل الأصغر سنًا سيرغب في أن يكون جزءًا من ذلك".
وأوضح "مايكل بيترز"، الرئيس التنفيذي لشركة موني فاي Moniify، كيف لاحظوا وجود فجوة في السوق. وقال: "كانت الفكرة الأصلية مزدوجة".
"لا توجد منصة في مجال التمويل والأعمال التجارية تجتذب جيل الألفية والجيل Z. وثانيًا، إذا نظرت إلى وسائل الإعلام التقليدية الآن، فستجد أنها تعكس وجهة نظر غربية لما يحدث في الأسواق الناشئة. هدفنا حقًا هو أن تروي الأسواق الناشئة للعالم المزيد من القصص".
تقوم المنصة بضم منشئي المحتوى من جميع أنحاء العالم بما في ذلك ماليزيا وسنغافورة والهند لإنشاء مقاطع فيديو تهدف إلى توضيح المفاهيم للشباب.
إنشاء المحتوى
ستتناول "أورنيلا هيرنانديز"، إحدى مقدمات المنصة، تقنية الفضاء من خلال مقاطع الفيديو التي ستقدمها. وقالت: "سيركز أول مقطع فيديو سننشره هذا الأسبوع على كيفية تصنيع الشركات للأقمار الصناعية في المنطقة. ونؤكد على أن هذا هو القطاع الذي يجب أن نركز عليه. وسنغطي أيضاً موضوعات حول التشفير والذكاء الاصطناعي وأزمة الطاقة".
وقال مقدم آخر، أوبتين سعيدي، الذي يستضيف برنامجًا يوميًا على المنصة، إن التحدي يتمثل في تلبية احتياجات جميع الأسواق المستهدفة. وقال: "التحدي سيكون كيف يريد شخص ما في إندونيسيا الحصول على أخبار عن السعودية أو الإمارات العربية المتحدة. هذا هو أحد الأشياء التي ندركها باستمرار عند صياغة المحتوى الخاص بنا. إذا كان بعض المحتوى غير ذي صلة بشخص ما في سنغافورة، فكيف نتأكد من أنه كذلك. هذا هو ما نركز عليه".
بالنسبة للأخوين سارا وآرون وي، اللذين ينشئان محتوى باسم "The Weeblings" على إنستغرام، فإن هذا يشكل انحرافًا عن أسلوبهما المعتاد في تقديم المحتوى. قال آرون: "عادةً ما نشارك رحلتنا ولكن على Moniify سنتحدث عن الاقتصاد الكلي الذي يلبي متطلبات الحياة اليومية. لذا، إذا كنت تنوي شراء منزل، فكيف ستتأثر أسعار الفائدة وأشياء من هذا القبيل".
وأضافت سارة أن كمية البحث التي يقومون بها لكل مقطع فيديو مستمرة في جميع الأوقات. وقالت: "إنه بحث أكبر بكثير من المحتوى المعتاد لدينا. هذه المقاطع تعليمية للغاية، لذلك نتأكد من إجراء الكثير من البحث.