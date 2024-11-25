الإمارات: نجيب ساويرس يطلق منصة رقمية لتمكين رواد الأعمال الشباب

وقال مقدم آخر، أوبتين سعيدي، الذي يستضيف برنامجًا يوميًا على المنصة، إن التحدي يتمثل في تلبية احتياجات جميع الأسواق المستهدفة. وقال: "التحدي سيكون كيف يريد شخص ما في إندونيسيا الحصول على أخبار عن السعودية أو الإمارات العربية المتحدة. هذا هو أحد الأشياء التي ندركها باستمرار عند صياغة المحتوى الخاص بنا. إذا كان بعض المحتوى غير ذي صلة بشخص ما في سنغافورة، فكيف نتأكد من أنه كذلك. هذا هو ما نركز عليه".