الإمارات: "نجم سهيل" يُبشر ببرودة الطقس وأمطار الخريف

ارتفع نجم سهيل في سماء الإمارات، الأحد 24 أغسطس/آب، بحسب تقرير نشره مركز الفلك، إيذاناً بانتقال أجواء الخريف الباردة في شبه الجزيرة العربية.
يُعرف سهيل بـ"نجم اليمن"، وله مكانة مرموقة في التراث العربي. يقول المثل العربي: "إذا طلع سهيل، برّد الليل".
ورغم أن درجات الحرارة لن تنخفض على الفور، فإن شروق الشمس يحمل أخباراً سارة للسكان الذين ينتظرون الشتاء بفارغ الصبر، حيث يمكنهم الاستمتاع بالأنشطة الخارجية في ظروف أكثر اعتدالاً.
ويقول التقرير الأخير الذي كتبه الخبير السعودي عبدالله بن عبدالرحمن المسند، إن اليوم يمثل آخر أيام الصيف الذي استمر 91 يوماً.
وتُعد الفترة ما بين 24 أغسطس و6 سبتمبر، عندما يكون نجم سهيل مرئيًا في السماء، معروفة تقليديًا بأنها وقت حصاد التمور الوفيرة، مما يمثل موسمًا مهمًا للمزارعين وعشاق التمور في جميع أنحاء منطقة الخليج.
ويقدم التقرير، المقدم على شكل مخطط بياني، تفصيلا للمدة المتوقعة لكل موسم.
ومن المتوقع أن يستمر فصل الخريف لمدة 92 يوما، ومن المتوقع أن تبدأ أمطار الخريف المبكرة في 3 أكتوبر/تشرين الأول.
يشير التقرير إلى أنه ابتداءً من 16 سبتمبر، ستهطل أمطار مواتية لنمو الكمأة الصحراوية، وهي فترة تتزامن أيضًا مع ارتفاع حالات الإنفلونزا. الكمأة الصحراوية، المعروفة باسم الكمأة، تنتمي إلى عائلة الفطريات، وتمثل عنصرًا أساسيًا في المطبخ الإماراتي.
اعتبارًا من 11 نوفمبر، يمكن للمقيمين أن يتوقعوا ليالي أكثر برودة، وبحلول 24 نوفمبر، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما يشير إلى وصول فصل الشتاء بالكامل.
وبحسب التقرير، سيبدأ فصل الشتاء في السابع من ديسمبر/كانون الأول، على أن يكون اليوم الأبرد على مدار العام في الثاني من يناير/كانون الثاني.