الإمارات: "نجم سهيل" يُبشر ببرودة الطقس وأمطار الخريف

يشير التقرير إلى أنه ابتداءً من 16 سبتمبر، ستهطل أمطار مواتية لنمو الكمأة الصحراوية، وهي فترة تتزامن أيضًا مع ارتفاع حالات الإنفلونزا. الكمأة الصحراوية، المعروفة باسم الكمأة، تنتمي إلى عائلة الفطريات، وتمثل عنصرًا أساسيًا في المطبخ الإماراتي.