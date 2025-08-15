نجل ضحايا حادث أبوظبي 4 أشهر في حالة حرجة للغاية

أصيب رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر في حادث سيارة مميت أودى بحياة والديه، وهو الآن في حالة حرجة للغاية، وفقًا لأحد أفراد أسرته. ويُوضع الرضيع، سيد عمر، الذي أصيب بإصابة دماغية بالغة في الحادث، حاليًا على جهاز التنفس الصناعي.
لقي والدا سيد مصرعهما في حادث سير بمدينة الظنة صباح الخميس. كان الزوجان الهنديان في طريقهما من أبوظبي عندما وقع الحادث الساعة الثالثة فجرًا.
وقال سيد متين، عم الطفل: "إنه يتنفس الآن بفضل جهاز التنفس الصناعي. أخبرنا الأطباء أنه إذا فُصل عنه جهاز التنفس الصناعي، فمن المرجح أن يتوقف قلبه عن النبض، ولن يتمكن من التنفس بمفرده. قالوا إنه في حالة شبه موت دماغي".
في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، لقي سيد وحيد وزوجته سناء بيغوم حتفهما في حادث سير أثناء عودتهما إلى الرويس من أبوظبي. نُقل أطفالهما الثلاثة إلى المستشفى مصابين بإصابات متفاوتة. خضعت سدرة محمد، البالغة من العمر ثماني سنوات، وسعدية ميرة، البالغة من العمر عامًا واحدًا، لعمليات جراحية لعلاج إصاباتهما، وهما الآن في المستشفى.
وفقًا لمتين، ستُغادر الفتاتان المستشفى مطلع الأسبوع المقبل، ولا تزال الأسرة تناقش خططها المستقبلية. قال: "لطالما تمنى والدهما، صهري، أن تصبح ابنتاه طبيبتي أطفال. إن شاء الله، سنعمل على تحقيق حلمه. ما زلنا نناقش ما إذا كنا سنواصل تعليمهما في الإمارات العربية المتحدة أم نعيدهما إلى مسقط رأسنا في حيدر أباد".
وأضاف أن العائلة لم تُخبر الأطفال بوفاة والديهم. وقال: "أخبرناهم أنهم مشغولون. ابنتي الكبرى، سيدرة، تُكرر عليّ: يا عمي، اتصل بأمي وأبي. أريد التحدث إليهما. أُؤجل الأمر دائمًا وأقول إننا سنتصل بك عندما تتحسن حالتك. لا أعرف ماذا أقول لهما".
ظلّ متين، البالغ من العمر 25 عامًا، يتردد على المستشفى منذ الحادث. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سافر إلى حيدر أباد مع جثتي شقيقته وزوجها لإتمام مراسم الدفن.
قال: "عندما عدت، أحضرت والدتي وأختي الصغيرة معي. ومنذ ذلك الحين، كانتا في المستشفى، بينما كنتُ مشغولاً بترتيب الأوراق والإجراءات الرسمية الأخرى. كما قدمت لنا شركة وحيد دعمًا كبيرًا خلال هذه الفترة العصيبة".
قال إنه وعائلته لم يجدوا وقتًا للحزن. وأضاف: "كل طاقتنا مُنصبّة على رعاية الفتاتين. الصغيرة لم تبلغ عامين بعد. نسعى جاهدين لضمان تعافيهما بشكل جيد".