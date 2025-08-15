نجل ضحايا حادث أبوظبي 4 أشهر في حالة حرجة للغاية

أصيب رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر في حادث سيارة مميت أودى بحياة والديه، وهو الآن في حالة حرجة للغاية، وفقًا لأحد أفراد أسرته. ويُوضع الرضيع، سيد عمر، الذي أصيب بإصابة دماغية بالغة في الحادث، حاليًا على جهاز التنفس الصناعي.

لقي والدا سيد مصرعهما في حادث سير بمدينة الظنة صباح الخميس. كان الزوجان الهنديان في طريقهما من أبوظبي عندما وقع الحادث الساعة الثالثة فجرًا.

وقال سيد متين، عم الطفل: "إنه يتنفس الآن بفضل جهاز التنفس الصناعي. أخبرنا الأطباء أنه إذا فُصل عنه جهاز التنفس الصناعي، فمن المرجح أن يتوقف قلبه عن النبض، ولن يتمكن من التنفس بمفرده. قالوا إنه في حالة شبه موت دماغي".

في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، لقي سيد وحيد وزوجته سناء بيغوم حتفهما في حادث سير أثناء عودتهما إلى الرويس من أبوظبي. نُقل أطفالهما الثلاثة إلى المستشفى مصابين بإصابات متفاوتة. خضعت سدرة محمد، البالغة من العمر ثماني سنوات، وسعدية ميرة، البالغة من العمر عامًا واحدًا، لعمليات جراحية لعلاج إصاباتهما، وهما الآن في المستشفى.

لا وقت للحزن