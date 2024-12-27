الإمارات: نتائج الفحص الجيني قبل الزواج في 14 يوماً
أعلنت هيئة الإمارات للخدمات الصحية أن نتائج الفحص الجيني ستصبح جزءاً لا يتجزأ من برنامج فحص ما قبل الزواج اعتباراً من يناير 2025، وسيتم الإعلان عنها خلال 14 يوماً.
وبحسب الهيئة، فإن هذه الفحوصات ستضاف إلى فحوصات الزواج الروتينية، وستعتبر جزءًا إلزامياً. وقالت الهيئة: "إذا تم اكتشاف طفرات جينية مشتركة بين الزوجين، فسيتم ترتيب استشارة طبية مع فريق من علماء الوراثة وأطباء الأسرة لتقديم المشورة المناسبة ومساعدة الزوجين في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الزواج والولادة".
ويأتي إجراء هذا الفحص الجيني للمقبلين على الزواج في إطار جهود الهيئة لتعزيز التدابير الوقائية ودعم "برنامج الجينوم الإماراتي" الذي يهدف إلى الحد من انتقال الأمراض الوراثية وضمان مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة.
وقال الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في هيئة الإمارات للخدمات الصحية إن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية الوقائية في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الفحوصات تقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بالتشوهات الخلقية في الأجيال القادمة، وتعزز التخطيط الأسري المستنير، وتساعد في الحد من انتشار الأمراض الوراثية.
وأضاف الدكتور الزرعوني: "تتوافق هذه المبادرة بشكل وثيق مع استراتيجية الجينوم الوطنية، حيث ستساهم في بناء قاعدة بيانات جينية شاملة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي سيدعم البحث العلمي ويوجه الاستراتيجيات المستقبلية لضمان التدخل الطبي المبكر وبالتالي تعزيز نتائج الصحة العامة للإماراتيين".
وتتضمن قائمة الاختبارات الجينية 570 جينًا تغطي أكثر من 840 حالة طبية وهي مصممة للكشف عن الطفرات الجينية التي قد يحملها الأفراد دون ظهور أعراض. كما أنها تقيم خطر إنجاب أطفال مصابين باضطرابات وراثية. تتضمن عملية الاختبار تحليل المواد الجينية من عينات الدم التي تم جمعها من كلا الفردين اللذين يخططان للزواج.
وستتوفر خدمات الفحص الجيني والاستشارات ما قبل الزواج في 22 مركزاً صحياً في مركزي المحيصنة والعوير بدبي، بالإضافة إلى مراكز الخالدية والرقة وواسط والذيد والمدام ودبا الحصن وخورفكان وكلباء ومركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة.
وفي عجمان، ستقدم الخدمات في مراكز المدينة والمشيرف والمنامة والمزيرعة، وفي أم القيوين في مركزي الخزان وفلج المعلا، وفي رأس الخيمة، ستقدم الخدمات في مركزي رأس الخيمة وجلفار، وفي الفجيرة في مركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة، فضلاً عن مركزي قدفع وضدنا.
يمكن تقديم طلبات الخدمة من خلال التطبيق الذكي للصحة والسلامة والبيئة، أو عن طريق الاتصال بالرقم 8008877.