الإمارات: نتائج الفحص الجيني قبل الزواج في 14 يوماً

وقال الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في هيئة الإمارات للخدمات الصحية إن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية الوقائية في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الفحوصات تقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بالتشوهات الخلقية في الأجيال القادمة، وتعزز التخطيط الأسري المستنير، وتساعد في الحد من انتشار الأمراض الوراثية.