الإمارات: من زراعة الكاكاو والفراولة إلى تجارب السياحة الزراعية

وعلى سبيل المثال، مزرعة مليحة للقمح في الشارقة عبارة عن سجادة خضراء ضخمة في وسط منطقة صخرية وعرة. تهدف المزرعة إلى إنتاج 15200 طن من القمح العضوي سنويًا، مما يلبي 100% من الطلب على القمح بالتجزئة في الشارقة. تعد أنظمة الري الآلية التي تستفيد من بيانات الأقمار الصناعية؛ وأجهزة استشعار التربة المرتبطة بمحطات الأرصاد الجوية؛ وغرف التحكم لتحسين الري من بين التقنيات المستخدمة للحد من استهلاك المياه.