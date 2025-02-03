الإمارات: من زراعة الكاكاو والفراولة إلى تجارب السياحة الزراعية
قال مسؤول كبير إن المزارع التي تزرع كل شيء من النباتات الغريبة إلى تلك التي يصعب زراعتها في الصحراء تنتشر بسرعة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة بفضل الممارسات الزراعية المبتكرة. وقد فتحت العديد من هذه المزارع أبوابها للجمهور في إطار ترويج الدولة لتجارب السياحة الزراعية.
وقالت فاطمة عبد الرحمن، مديرة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد، لصحيفة الخليج تايمز: "تستقبل العديد من المزارع في مختلف أنحاء الإمارات الزوار، وتزرع هذه المزارع مجموعة متنوعة من المحاصيل، بما في ذلك الفراولة والتوت الأزرق والعسل والزهور والأسماك والقمح والكاكاو وحتى الفطر".
تقدم بعض هذه المزارع دخولاً مجانيًا، بينما تفرض مزارع أخرى رسومًا "رمزية". وقد ذكرت بعض المزارع الأكثر شهرة:
مزرعة الأسماك المتأرجحة، العين
مزرعة الكاكاو، الفجيرة
مزرعة الفراولة، حتا
مزرعة التوت الأزرق، العين
حديقة النحل حتا
مزرعة الزهور في الإمارات العربية المتحدة، الفجيرة
مزرعة القمح، مليحة.
وأضافت عبد الرحمن إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم تجارب متعددة للسياحة الخضراء - "من استكشاف الواحات والحدائق العامة والمحميات الطبيعية إلى المغامرة في الجبال وأشجار المانغروف والانخراط في السياحة المغامرة".
"تضيف زيارات المزارع بعداً فريداً إلى هذا العرض، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو السفر المستدام والتجريبي. ومن المتوقع أن يتطور القطاع مع التركيز بشكل أكبر على الإقامات المتخصصة في المزارع والبرامج التعليمية المتعلقة بالزراعة المستدامة وتجارب السياحة الطهوية التي تركز على المنتجات المزروعة محليًا."
الزراعة في الصحراء
يقوم المزارعون في دولة الإمارات العربية المتحدة بزراعة الفواكه والخضروات والزهور متحدين الظروف الطبيعية القاسية في البلاد.
وعلى سبيل المثال، مزرعة مليحة للقمح في الشارقة عبارة عن سجادة خضراء ضخمة في وسط منطقة صخرية وعرة. تهدف المزرعة إلى إنتاج 15200 طن من القمح العضوي سنويًا، مما يلبي 100% من الطلب على القمح بالتجزئة في الشارقة. تعد أنظمة الري الآلية التي تستفيد من بيانات الأقمار الصناعية؛ وأجهزة استشعار التربة المرتبطة بمحطات الأرصاد الجوية؛ وغرف التحكم لتحسين الري من بين التقنيات المستخدمة للحد من استهلاك المياه.
وعلى بعد مئات الكيلومترات، توجد مزرعة فراولة في جبال حتا الخلابة، تضم حقلين متميزين: حقل مفتوح يضم 6000 نبتة فراولة، وبيت زجاجي يضم 1870 نبتة. وتستخدم المزرعة حلول الزراعة الذكية، وطرق الزراعة المائية والزراعة في البيوت الزجاجية لضمان إنتاج الفاكهة على مدار العام.
وفي مكان آخر، أنشأت شركة Below Farm Company ومقرها أبوظبي أربع غرف كبيرة يتم التحكم في مناخها في وسط الصحراء لزراعة الفطر. وينتج المشروع ما يصل إلى طن من الفطر شهريًا باستخدام تقنيات تتحكم في مستويات الضوء ودرجة الحرارة والرطوبة.
السياحة الخضراء
وتروج الإمارات العربية المتحدة حالياً لتجاربها السياحية الخضراء ضمن حملتها السياحية السنوية التي تحمل اسم "أبرد شتاء في العالم". وتسلط الحملة الضوء على الأنشطة الخارجية والمعالم الطبيعية المتنوعة التي يمكن للمقيمين والسياح استكشافها، بما في ذلك استكشاف المحميات الطبيعية والمناطق المحمية؛ ورحلات المشي الجبلية ومغامرات الصحراء؛ والرحلات إلى الجزر.
وبحسب فاطمة عبد الرحمن، فإن السياحة الزراعية يمكن أن تزيد من تنويع العروض السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال جذب قطاعات جديدة من الزوار المهتمين بالتجارب المستدامة والمثمرة ثقافياً.
وتتمتع البلاد "بإمكانات كبيرة" للاستفادة من البنية الأساسية القائمة، واستقطاب شريحة متنامية من المسافرين المهتمين بالبيئة. وتسلط الزيادة المتوقعة في الوظائف المرتبطة بالسياحة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 833 ألف وظيفة، الضوء على قدرة القطاع على استيعاب ودعم المبادرات الجديدة مثل السياحة الزراعية.
وأضافت فاطمة عبد الرحمن : "مع استراتيجية السياحة الوطنية التي تهدف إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم واستقبال 40 مليون نزيل فندقي بحلول عام 2031، يمكن للسياحة الزراعية أن تلعب دوراً في تحقيق هذه الأهداف الطموحة".