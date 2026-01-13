الإمارات: من "تيك توك" إلى غرف الطوارئ.. ترند اللعب بالنار خطر على سلامة الأطفال

يثير ترند منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أطفالًا يلعبون بالنار لفترة وجيزة قبل مصافحة الأيدي كعلامة على 'الارتباط بالنار' مخاوف جدية تتعلق بالسلامة بين خبراء الحرائق والطب، الذين يحذرون من أن حتى التلامس اللحظي مع اللهب يمكن أن تكون له عواقب وخيمة ودائمة.

يُظهر الترند، الذي انتشر على نطاق واسع على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، أطفالًا يشعلون لهبًا صغيرًا، ويلمسونه لفترة وجيزة، ثم يصافحون الأيدي، وغالبًا ما يصورون الفعل على أنه غير ضار أو رمزي. ومع ذلك، يؤكد المتخصصون في السلامة أنه لا توجد طريقة آمنة للأطفال للتفاعل مع النار، بغض النظر عن مدى صغرها أو التحكم فيها.

قالت لورين كارلي، نائبة رئيس قسم التوعية والدعوة في الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، إنه لا ينبغي أبدًا التعامل مع النار كلعبة. وقالت: "لا توجد على الإطلاق أي طريقة يمكن لأي شخص من أي عمر أن يلعب بالنار بأمان أو يتلامس معها، بغض النظر عن مدى صغر اللهب"، مضيفة أنه يجب تعليم الأطفال منذ سن مبكرة جدًا الابتعاد عن مصادر الحرارة مثل الشموع أو معدات الطهي أو اللهب المكشوف.

وحذرت من أن لعب الأطفال بالنار يمكن أن يؤدي إلى وفيات أو إصابات خطيرة، بما في ذلك حروق تغير مجرى الحياة وأضرار جسيمة بالممتلكات. ووفقًا لكارلي، فإن الترندات التي تصور النار على أنها آمنة أو يمكن التحكم فيها يمكن أن تتصاعد بسرعة، مما يعرض ليس فقط الطفل المعني ولكن الآخرين القريبين للخطر. وقالت: "أي إشارة إلى أن اللعب بالنار آمن يمثل تهديدًا خطيرًا وكبيرًا بالحروق والإصابات والوفيات".