الإمارات: من "تيك توك" إلى غرف الطوارئ.. ترند اللعب بالنار خطر على سلامة الأطفال

يثير ترند منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أطفالًا يلعبون بالنار لفترة وجيزة قبل مصافحة الأيدي كعلامة على 'الارتباط بالنار' مخاوف جدية تتعلق بالسلامة بين خبراء الحرائق والطب، الذين يحذرون من أن حتى التلامس اللحظي مع اللهب يمكن أن تكون له عواقب وخيمة ودائمة.
يُظهر الترند، الذي انتشر على نطاق واسع على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، أطفالًا يشعلون لهبًا صغيرًا، ويلمسونه لفترة وجيزة، ثم يصافحون الأيدي، وغالبًا ما يصورون الفعل على أنه غير ضار أو رمزي. ومع ذلك، يؤكد المتخصصون في السلامة أنه لا توجد طريقة آمنة للأطفال للتفاعل مع النار، بغض النظر عن مدى صغرها أو التحكم فيها.
قالت لورين كارلي، نائبة رئيس قسم التوعية والدعوة في الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، إنه لا ينبغي أبدًا التعامل مع النار كلعبة. وقالت: "لا توجد على الإطلاق أي طريقة يمكن لأي شخص من أي عمر أن يلعب بالنار بأمان أو يتلامس معها، بغض النظر عن مدى صغر اللهب"، مضيفة أنه يجب تعليم الأطفال منذ سن مبكرة جدًا الابتعاد عن مصادر الحرارة مثل الشموع أو معدات الطهي أو اللهب المكشوف.
وحذرت من أن لعب الأطفال بالنار يمكن أن يؤدي إلى وفيات أو إصابات خطيرة، بما في ذلك حروق تغير مجرى الحياة وأضرار جسيمة بالممتلكات. ووفقًا لكارلي، فإن الترندات التي تصور النار على أنها آمنة أو يمكن التحكم فيها يمكن أن تتصاعد بسرعة، مما يعرض ليس فقط الطفل المعني ولكن الآخرين القريبين للخطر. وقالت: "أي إشارة إلى أن اللعب بالنار آمن يمثل تهديدًا خطيرًا وكبيرًا بالحروق والإصابات والوفيات".
وردد المهنيون الطبيون هذه المخاوف، محذرين من أن المخاطر تتجاوز الحروق المرئية. وقال الدكتور ساميث ألفا، أخصائي طب الأطفال في عيادة أستر أبراج بحيرات الجميرا، إن جلد الطفل أرق وأكثر عرضة للإصابة بالحرارة من جلد البالغين. وقال: "ما يبدو وكأنه لمسة سريعة يمكن أن يسبب إصابة حرارية، بما في ذلك حروق سطحية أو أعمق"، مشيرًا إلى أن اللهب يمكن أن يشعل الملابس أو الشعر بشكل غير متوقع في غضون ثوانٍ.
وأضاف الدكتور ألفا أن الحروق قد تتفاقم بمرور الوقت، حتى لو بدت خفيفة في البداية. يمكن أن تشمل المضاعفات المتأخرة ظهور بثور، والتهاب، وتندب، وتغيرات في التصبغ، وزيادة الألم في غضون 24 إلى 72 ساعة. كما يمكن أن يؤدي التعرض القصير ولكن الشديد للحرارة إلى تلف الأعصاب السطحية، مما يؤدي إلى خدر أو ألم مستمر.
قال إن استنشاق الدخان يمثل خطرًا آخر غالبًا ما يتم التغاضي عنه. حتى اللهب الصغير ينتج أبخرة يمكن أن تهيج الممرات الهوائية، وتسبب السعال أو الأزيز، وتفاقم الربو أو الحساسية، خاصة لدى الأطفال الصغار أو في الأماكن سيئة التهوية.
وحذر الخبراء أيضًا من أن مثل هذه الاتجاهات يمكن أن تطبع السلوكيات الخطرة. فقد تصاعدت التحديات عبر الإنترنت التي تنطوي على النار في السابق إلى أفعال أكثر خطورة. تضمنت إحدى النسخ المعروفة على نطاق واسع، والتي يشار إليها غالبًا باسم
قالت أخصائية نفسية للأطفال إن اتجاهات مثل هذه تستغل حاجة الأطفال للانتماء والقبول، خاصة في الفضاءات عبر الإنترنت. أوضحت الدكتورة ميزان محمد، أخصائية نفسية للأطفال والمراهقين، أن التحديات الفيروسية غالبًا ما تصور السلوكيات الخطرة على أنها شجاعة أو مجزية، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة لتقليدها دون فهم كامل للعواقب. قالت:
أكدت كارلي أن على الآباء والمعلمين ومقدمي الرعاية أن يوضحوا بوضوح أن اللعب بالنار ليس آمنًا أو مقبولًا أبدًا في أي سياق. أضاف الدكتور ألفا أن على الآباء التحدث بصراحة مع الأطفال حول اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي وتشجيعهم على التوقف واستشارة شخص بالغ موثوق به قبل نسخ المحتوى عبر الإنترنت. قال:
يقول خبراء الصحة العامة إن التعليم المبكر والإشراف هما المفتاح، محذرين من أنه حتى عندما تبدو الإصابات طفيفة أو غير موجودة في البداية، فإن المخاطر الطبية والسلامة حقيقية وتتأخر أحيانًا.
