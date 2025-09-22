الإمارات: من الحلم إلى الواقع.. حملة وطنية لتدريب 10 آلاف شاب وتوفير 30 ألف وظيفة في 5 سنوات

تتجه الإمارات العربية المتحدة بكل ثقلها نحو الشركات الناشئة. فقد كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن حملة وطنية تهدف إلى جعل الدولة "عاصمة الشركات الناشئة في العالم". وعقب هذا الإعلان، كشفت وزارة الاقتصاد عن كيفية قيام البرنامج بتمكين المواطنين، وتحفيز الابتكار، وخلق آلاف فرص العمل الجديدة في جميع أنحاء البلاد.

تهدف الحملة إلى تدريب 10,000 مواطن إماراتي، ودعم 250 شركة عقارية جديدة، وتوفير 30,000 فرصة عمل على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع توفير الوصول إلى الإرشاد، والاستثمار، وفرص ريادة الأعمال على مستوى الدولة.4 إليك ما يحتاج كل رائد أعمال طموح إلى معرفته:

س: ما هو هدف الحملة؟

ج: وفقًا لوزارة الاقتصاد والسياحة، تهدف الحملة إلى وضع الإمارات كـ"عاصمة الشركات الناشئة في العالم"، وتدريب 10,000 مواطن إماراتي، وخلق 30,000 فرصة عمل على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجع الابتكار، وتعزز مكانة الإمارات في مجال ريادة الأعمال العالمية.

وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "تُشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 94% من الشركات في الإمارات، وتساهم بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وهدفنا هو تعزيز دورها، وخلق فرص جديدة للمواطنين، وتوطيد مكانة الإمارات كمركز لرواد الأعمال العالميين".

س: ما هي منصة StartupEmirates.ae؟

ج: تعمل هذه المنصة الرقمية كمركز شامل للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن لرواد الأعمال الوصول إلى الإرشاد، والموارد، والاتصالات مع المستثمرين، وسوق للخدمات. وتتيح المنصة للمواطنين إطلاق أعمال تجارية والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، وفقًا للوزير.

س: ما هي برامج التدريب المتاحة؟

ج: أبرزت وزارة الاقتصاد والسياحة ثلاثة برامج رئيسية خلال المؤتمر الصحفي:

برنامج ريادة الأعمال: يهدف إلى تدريب 10,000 مواطن إماراتي. المسار للمبتدئين يغطي مفاهيم ريادة الأعمال الأساسية، بينما المسار المتقدم يغطي إعداد الأعمال، والنمو المستدام، والتوسع العالمي.

برنامج خبراء إدارة المشاريع: يهدف إلى تدريب 500 مواطن إماراتي لإدارة مشاريع البناء السكنية من التخطيط إلى التنفيذ.

برنامج وكلاء الضرائب الإماراتيين: يهدف إلى ترخيص 500 وكيل ضرائب إماراتي على مدى ثلاث سنوات من خلال دبلومات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب و"أكاديمية الاقتصاد الجديد".

س: كيف تدعم الحملة رواد الأعمال في مجال العقارات؟

ج: وفقًا للوزارة، ستساعد الحملة في تأسيس 250 شركة عقارية مملوكة لمواطنين، وتحويل الوسطاء المستقلين إلى شركات مرخصة وزيادة مشاركة المواطنين في هذا القطاع الرئيسي.

س: هل هناك مبادرات للإعلام الرقمي وإنشاء المحتوى؟

ج: نعم. سيوفر برنامج متخصص لإنشاء المحتوى تدريبًا لـ50 صانع محتوى إماراتي في مجالي الاقتصاد وريادة الأعمال لترويج قصص النجاح وزيادة الوعي بالحملة.

س: كيف سيستفيد الشباب؟

ج: تتضمن الحملة معارض على مستوى الدولة في المدارس والجامعات. وهي:

معرض رواد الأعمال الشباب: يقدم للطلاب مفاهيم ريادة الأعمال.

معرض مشاريع الخريجين: يتيح لخريجي الجامعات عرض مشاريعهم أمام المستثمرين والشركاء المحتملين ومنظمات الدعم.

س: من يمكنه المشاركة في الحملة؟

ج: يمكن للمواطنين والمواطنات من جميع الأعمار التقديم، من الطلاب إلى الشباب المحترفين ورواد الأعمال الطموحين الذين يتطلعون إلى بدء أو توسيع أعمالهم.

س: ما هي القطاعات التي تحظى بالأولوية في الحملة؟

ج: وفقًا لوزارة الاقتصاد والسياحة، تركز الحملة على قطاعات النمو المرتفع مثل معالجة الأغذية، والسياحة، والتكنولوجيا المالية، والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الفضاء.