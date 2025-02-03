الإمارات: منصة رقمية لتسهيل حساب الزكاة على الشركات
استعداداً لرمضان 2025، أطلقت الهيئة العامة للأوقاف أول منصة رقمية من نوعها لمساعدة الشركات على حساب زكاتها ودفعها بدقة.
ويهدف برنامج الإمارات الرقمي، ضمن حملة «زكاتي بركة لعملي»، إلى تقديم خدمة آلية بالكامل للشركات لحساب مقدار الزكاة المستحقة على مختلف أنواع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بطرق سهلة ومبتكرة.
وستتم الحسابات وفقاً للمبادئ المحاسبية المعتمدة والشرعية، كما ستتضمن البيانات المالية للشركات.
وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الدكتور عمر حبتور الدرعي أن إطلاق حملة الزكاة يأتي انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي بفريضة الزكاة.
ويتوفر برنامج الإمارات الرقمي على موقع إدارة صندوق الزكاة www.zakatfund.ae تحت مظلة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وكذلك على تطبيق الزكاة.
وستحتوي المنصة على مميزات متعددة للمستخدمين، منها ميزة تسجيل أكثر من شركة، كما سيحتوي تسجيل الدخول الرقمي للمستخدم على خاصية الأرشفة لحفظ العمليات الحسابية مع سهولة استرجاع المعلومات وتعديلها.