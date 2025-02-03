الإمارات: منصة رقمية لتسهيل حساب الزكاة على الشركات

وستحتوي المنصة على مميزات متعددة للمستخدمين، منها ميزة تسجيل أكثر من شركة، كما سيحتوي تسجيل الدخول الرقمي للمستخدم على خاصية الأرشفة لحفظ العمليات الحسابية مع سهولة استرجاع المعلومات وتعديلها.