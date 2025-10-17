الإمارات: منخفض جوي فوق بحر العرب قد يتحول إلى"مداري"

في وقت سابق من هذا الشهر، مرّت عاصفة استوائية تُدعى "شاختي" عبر غرب بحر العرب، لكنها لم تُؤثّر على البلاد. أما في عُمان المجاورة، فكان التأثير غير مباشر، حيث شمل غطاءً سحابيًا على المناطق الساحلية لمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى.