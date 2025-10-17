الإمارات: منخفض جوي فوق بحر العرب قد يتحول إلى"مداري"

أظهرت صور الأقمار الصناعية الإماراتية تشكل منطقة ضغط منخفض فوق بحر العرب قرب سواحل جنوب الهند، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، الجمعة.
وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن النماذج العددية تشير إلى أن النظام قد يتطور إلى منخفض مداري في الأجزاء الجنوبية من بحر العرب يوم الاثنين 20 أكتوبر، مضيفا أنه يتحرك حاليا باتجاه الغرب.
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمواطنين أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وستشارك التحديثات وفقًا لذلك.
وأضافت أن البلاد لن تتأثر بالمنخفض الجوي. ومع ذلك، أشارت إلى أن دقة التوقعات المتعلقة بشدة ومسار النظام الاستوائي ستزداد مع تشكله.
في وقت سابق من هذا الشهر، مرّت عاصفة استوائية تُدعى "شاختي" عبر غرب بحر العرب، لكنها لم تُؤثّر على البلاد. أما في عُمان المجاورة، فكان التأثير غير مباشر، حيث شمل غطاءً سحابيًا على المناطق الساحلية لمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى.