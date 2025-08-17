الإمارات: منح دراسية تصل إلى 400 ألف درهم وخصم 75% على مشتريات العودة إلى المدارس

مع بدء موسم العودة إلى المدارس، تقدم متاجر التجزئة في جميع أنحاء الإمارات خصومات تصل إلى 75% على العديد من المنتجات، ومنحًا دراسية تصل قيمتها إلى 400,000 درهم، وحتى تغطية للرسوم المدرسية لسنة كاملة للمتسوقين.

وتهدف هذه المبادرات إلى تخفيف العبء المالي عن العائلات، وتقديم المساعدة للآباء الذين ينفقون آلاف الدراهم عادة على أساسيات العودة إلى المدرسة مثل الزي الرسمي، والحقائب، والكتب، والإكسسوارات.

تُعد هذه المبادرات جزءًا من حملة مفاجآت صيف دبي 2025، التي تستمر حتى 31 أغسطس وتتضمن مجموعة واسعة من عروض العودة إلى المدرسة على كل شيء من المستلزمات المدرسية والملابس إلى الأجهزة التقنية والأحذية.

منح دراسية بقيمة 200,000 درهم

في قلب الموسم، توجد منحة "مودش"، التي تمنح العائلات فرصة للفوز بمبلغ 200,000 درهم في منح دراسية من خلال إنفاق 200 درهم أو أكثر في المراكز التجارية المشاركة مثل "دبي فيستيفال بلازا"، و"الغرير سنتر"، و"تايمز سكوير سنتر"، و"صن ست مول"، و"سنشري مول"، و"الخوز مول"، و"سيليكون سنترال". وستُجرى السحوبات على الجوائز في 1 سبتمبر 2025.

كما يمكن للعائلات المشاركة في حملة "أنفق واربح 25,000 درهم للعودة إلى المدارس"، التي تستمر في "دبي فستيفال سيتي مول" حتى 31 أغسطس. والذين ينفقون 500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة لديهم فرصة للفوز بمبلغ 25,000 درهم لرسوم أطفالهم المدرسية. وتشارك أكثر من 35 علامة تجارية، بما في ذلك "بوردرز"، و"براندز فور ليس"، و"كارفور"، و"كلاركس"، و"دايسو"، و"إتش آند إم"، و"جاشنمال"، و"ماركس آند سبنسر"، و"زارا" وغيرها. وسيُعلن عن الفائز في 3 سبتمبر.

كما تُقام حملة "لولو سكول سيفرز" في جميع متاجر "لولو هايبر ماركت" و"إكسبريس" في الإمارات حتى 7 سبتمبر 2025، مما يمنح العملاء فرصة للفوز بمنحة دراسية بقيمة 10,000 درهم من خلال إنفاق 100 درهم على المستلزمات المدرسية، بالإضافة إلى جوائز فورية.

عروض على التكنولوجيا والإلكترونيات

متاجر الإلكترونيات منخرطة بنفس القدر في موسم العودة إلى المدارس. تقدم متاجر "إي سيتي" في جميع أنحاء دبي مجموعة متنوعة من العروض التقنية، بما في ذلك هدايا مجانية مع كل عملية شراء، وعروض "اشترِ واحد واحصل على واحد مجانًا" على عناصر مختارة، وهدايا قيمة تصل قيمتها إلى 500 درهم مع أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وقيمة استبدال تصل إلى 1,000 درهم لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية القديمة أو المعطلة. ويمكن للطلاب والمعلمين أيضًا الاستفادة من خصم 15% على الإلكترونيات المختارة.

وفي الوقت نفسه، يقدم "إي ماكس" خصومات تصل إلى 30% على مجموعة من المنتجات بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، والشاشات.

حملة "جامبو" للعودة إلى المدارس 2025، التي ستستمر حتى 14 سبتمبر، لا تقدم توفيرًا كبيرًا فحسب، بل تستثمر أيضًا في المجتمع من خلال مجموع منح دراسية بقيمة 25,000 درهم وجلسات تعليمية مجانية.

سيتم إدخال العملاء الذين ينفقون 2,000 درهم أو أكثر بحلول 31 أغسطس، في المتجر أو عبر الإنترنت، في سحب للفوز بواحدة من خمس منح دراسية بقيمة 5,000 درهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب والمعلمين الذين لديهم بطاقة هوية صالحة الحصول على خصم إضافي يصل إلى 500 درهم على منتجات معينة، بينما تمنح "مكافأة استبدال الكمبيوتر المحمول" خصمًا يصل إلى 500 درهم عند استبدال جهاز يعمل أو لا يعمل. كما تقدم هدايا مضمونة تصل قيمتها إلى 599 درهمًا مع أجهزة كمبيوتر محمولة وحزم مختارة، وخصومات تصل إلى 50% على ملحقات تكنولوجيا المعلومات والشاشات، وخصمًا مماثلاً على تخصيص الأجهزة للكمبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية في متجرها بـ"مول الإمارات".

توفير كبير في الطريق

يمكن للمتسوقين أيضًا توفير ما يصل إلى 1,500 درهم من خلال عروض شركاء حصرية، بما في ذلك خصم 10% (بحد أقصى 300 درهم) لحاملي بطاقات ائتمان "الإمارات دبي الوطني" الذين ينفقون 2,000 درهم أو أكثر (باستثناء منتجات "آبل"، و"دي جي آي"، و"بلاي ستيشن")، بالإضافة إلى فائدة صفرية ورسوم معالجة على خطط الدفع السهلة لمدة 18 و24 شهرًا. ومع ذلك، فإن فئات العودة إلى المدارس مثل "آيباد" و"ماك بوك" من "آبل" مشمولة في خصم البنك.

يمكن للمتسوقين أيضًا الاستمتاع بخصم 600 درهم على حجوزات السفر مع "مسافر دوت كوم"، وخصم 500 درهم على مشتريات المجوهرات من "تانيشك"، وخصم 100 درهم في متجر "تيتان" في "مول الإمارات".

وقال متحدث باسم "جامبو للإلكترونيات": "حملتنا للعودة إلى المدارس 2025 تدور حول تمكين الطلاب والمعلمين والعائلات من خلال تسهيل الوصول إلى الأدوات التقنية التي يحتاجونها. إنها تتجاوز الخصومات. هذا العام، نقدم منحًا دراسية، وتجارب تعليمية، وتخصيصًا للأجهزة، وقيمة ترقية حقيقية. سواء كان شخص ما يستبدل كمبيوتر محمولًا قديمًا، أو يتعلم عن الذكاء الاصطناعي، أو يتسوق لشراء أجهزة مدرسية، فإن هدفنا هو جعل التكنولوجيا متاحة، ومثيرة، ومفيدة بشكل أساسي للتعليم."

جوائز ضخمة بانتظار المتسوقين

يقدم "مجموعة جاشنمال" التي يزيد عمرها عن قرن جوائز كبرى بقيمة 150,000 درهم من خلال التسوق في متاجرها أو عبر الإنترنت. وستتاح للعملاء الذين ينفقون 1,000 درهم أو أكثر فرصة للفوز بجائزة أولى بقيمة 75,000 درهم، وجائزة ثانية بقيمة 50,000 درهم، وجائزة ثالثة بقيمة 25,000 درهم حتى 14 سبتمبر في جميع متاجرها.

كجزء من حملتها للعودة إلى المدارس، سيُطلق عملاق التجارة الإلكترونية "نون" تخفيضات العودة إلى المدارس من 18 إلى 31 أغسطس، مقدمًا خصومات تصل إلى 70% على الأدوات المكتبية، و50% على الأزياء، و60% على البقالة، و70% على مستحضرات التجميل، ومستلزمات الأطفال، والكتب، والإعلام، و75% على الألعاب والرياضة.

بالإضافة إلى ذلك، سحب أسبوعي للفوز برسوم مدرسية لسنة كاملة بقيمة 30,000 درهم (حتى 26 أغسطس)، بالإضافة إلى عروض بنكية لعملاء بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني.

وقال متحدث باسم "نون دوت كوم": "لا يجب أن تستنزف العودة إلى المدارس محفظتك أو راحتك النفسية. لقد أضفنا إلى هذا الموسم صفقات ضخمة، ومزايا بنكية، ومبيعات سريعة يومية، وحتى فرصة للفوز برسوم مدرسية لسنة كاملة."

كما أطلقت سلسلة متاجر التجزئة الكبرى في الإمارات "المايا سوبر ماركت" حملتها للعودة إلى المدارس، مقدمة مجموعة واسعة من المستلزمات المدرسية الأساسية، وعروضًا حصرية، وترويجات مثيرة للعائلات التي تستعد للعام الدراسي الجديد.

من الأدوات المكتبية وحقائب الظهر إلى الوجبات الخفيفة الصحية وأساسيات صندوق الغداء، يمكن للعملاء العثور على كل ما يحتاجونه في فروع المتجر. وتهدف الحملة إلى تزويد الآباء والطلاب بقيمة جذابة، وراحة، وجودة، مما يجعل موسم العودة إلى المدارس خاليًا من التوتر وممتعًا.

الحملة متاحة في جميع فروع "المايا سوبر ماركت" في الإمارات، مع خصومات خاصة على العلامات التجارية الشهيرة، وعروض الحزم، وترويجات حصرية في المتجر.

وقال كمال فاشاني، نائب الرئيس التنفيذي، والمدير الشريك لمجموعة "المايا": "العودة إلى المدارس وقت مثير للطلاب والعائلات، ونحن ملتزمون بجعله أكثر خصوصية. متاجرنا مجهزة بأفضل المستلزمات المدرسية عالية الجودة، وخيارات غذائية مغذية، وعروض مذهلة تلبي احتياجات كل منزل. نتطلع إلى الترحيب بعملائنا ومساعدتهم على بدء العام الدراسي بنجاح."

وفي الوقت نفسه، تقدم حملة "العودة إلى المدارس" لـ"اتحاد كوب" خصومات تصل إلى 50% على مستلزمات مدرسية متنوعة تلبي احتياجات الطلاب، والآباء، والمعلمين.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ"اتحاد كوب": "لقد حرصنا على توفير المستلزمات المدرسية التي تلبي المعايير العالمية وتساعد في إعداد الطلاب بشكل فعال للعام الدراسي القادم. تم تصميم المنتجات لتناسب الأذواق والمتطلبات المختلفة، وتقدم في بيئة تسوق مريحة عبر فروعنا وقنواتنا الرقمية."

وأكد أنه سيعمل على دعم المنتجات المحلية من خلال تخصيص مساحة بارزة للعلامات التجارية المحلية التي أثبتت جودتها وكفاءتها.