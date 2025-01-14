الإمارات: معلومات مضللة عن اللياقة البدنية على وسائل التواصل تهدد الجيل Z
حذر أطباء في الإمارات العربية المتحدة من انتشار المعلومات المضللة في محتوى اللياقة البدنية على وسائل التواصل الاجتماعي، وحثوا على توخي الحذر عند تحديد أهداف اللياقة البدنية. ونصحوا بالابتعاد عن خطط اللياقة البدنية التي تعد بنتائج سريعة وسهلة.
ويأتي ذلك في ضوء بحث جديد أجراه مركز العلماء في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والذي أظهر أن الحفاظ على اللياقة البدنية يعد أحد أهم الأولويات بالنسبة للجيل Z.
ويتفق كثيرون في الإمارات العربية المتحدة مع هذه النتائج، لكنهم يسلطون الضوء على المخاوف بشأن الجوانب السلبية المحتملة لاتجاهات اللياقة البدنية على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرينها "سلاحاً ذا حدين" يمثل مصدراً للإلهام ومنصة للمعلومات المضللة.
واتفق المغترب الفلسطيني قيس أبو قطيش مع الدراسة، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أثارت اهتمامًا باللياقة البدنية بين الأشخاص الذين لم يكونوا مهتمين بها من قبل. "تعرض وسائل التواصل الاجتماعي تحولات الجسم وأنماط الحياة النشطة، مما يحفز الآخرين. لقد كنت أتدرب على فنون القتال المختلطة (MMA) لمدة سبع سنوات، وأخصص لها ساعة إلى ساعة ونصف يوميًا".
وأشار الشاب البالغ من العمر 19 عامًا أيضًا إلى الجانب السلبي. "هناك اتجاه متزايد للمقارنة عبر الإنترنت، مما يجعل قبول الذات أكثر صعوبة. يقيس الناس أنفسهم باستمرار بالآخرين، وهو ما قد يكون ضارًا".
وقال عبد المالك افتخار، وهو مهاجر سريلانكي: "الأمر يختلف من شخص لآخر. بالنسبة للبعض، اللياقة البدنية هي الأولوية القصوى، بينما قد يركز آخرون أكثر على حياتهم المهنية أو هواياتهم أو اهتماماتهم الشخصية. الأمر يتعلق بإيجاد التوازن الصحيح. بالنسبة لي ودائرتي الداخلية، اللياقة البدنية هي أولوية أساسية".
"إن اللياقة البدنية الجيدة والصحة العامة تؤديان إلى زيادة الإنتاجية والسعادة. إن تحديد أهداف صحية متناسقة من شأنه أن يعزز من رفاهيتك، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية. وأعتقد أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى وفرة المعلومات المتاحة اليوم."
وأكد العديد من أفراد الجيل Z أن التقدم الحقيقي في اللياقة البدنية يتعلق بالاتساق والعناية الذاتية، وليس التوافق مع صورة مثالية.
وقالت بهافنا أجراوال: "يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تلهم، لكنها يمكن أن تضلل أيضًا - فهي تعرض رحلات اللياقة البدنية المصقولة التي تتجاهل الصراعات والنكسات والمسارات الفريدة التي يجب على كل شخص أن يسلكها". وأضافت الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا: "غالبًا ما لا يفهم الناس أن التحولات الجسدية التي تبدو سهلة، أو عضلات البطن الستة، أو الإنجازات الرياضية غالبًا ما تكون نتيجة لسنوات من العمل الجاد والتفاني الذي يأتي فقط على مدى فترة من الزمن".
اللياقة البدنية ليست مقاسًا واحدًا يناسب الجميع
وفي الوقت نفسه، أكد المتخصصون في المجال الطبي أن اللياقة البدنية ليست هدفًا واحدًا يناسب الجميع. فكل فرد له جسده وأسلوب حياته وتحدياته الخاصة به. وما يناسب شخصًا ما قد لا يناسب شخصًا آخر.
وقال الدكتور نشأت عبد الرحمن هنداوي، طبيب عام في مستشفى إنترناشيونال مودرن دبي: "تأكد من مصداقيتك، واتبع خبراء اللياقة البدنية الحاصلين على شهادات في علم التمارين الرياضية أو التغذية أو التدريب البدني. ابحث عن محتوى مدعوم بالأدلة. ركز على الاستدامة، واختر خطط اللياقة البدنية التي تعزز التقدم التدريجي بدلاً من الحلول السريعة. تؤدي العادات المستدامة إلى فوائد صحية طويلة الأمد. والأهم من ذلك، استمع إلى جسدك. قم بتكييف التمارين مع مستوى لياقتك. من الضروري منع الإصابات من خلال عدم إرهاق نفسك ".
تحديات مثل "100 تمرين قرفصاء يوميًا" غالبًا ما تكون خطيرة
وأضاف الدكتور هنداوي: "لا تثق في الصور قبل وبعد. يمكن تعديلها أو تمثيلها ولا تعكس الواقع بالضرورة. يرجى الحذر من الموضات. غالبًا ما تكون التحديات مثل "100 تمرين قرفصاء يوميًا" أو الحيل الفيروسية غير فعالة أو خطيرة".
وأكدوا أيضًا أن "إزالة السموم" أو "التطهير" غالبًا ما تكون أيضًا حيلًا تسويقية لا تستند إلى أي دعم علمي.
وقال الدكتور مورالي كريشنان، استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفى برايم: "يقوم الكبد والكلى بالفعل بتطهير الجسم من السموم".
وأشار إلى أن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي غالبا ما تعطي الأولوية للمشاركة، وليس الدقة.
"إن مجرد كون شيء ما شائعًا لا يعني أنه صحيح. تعلم كيفية تحقيق التوازن بين حب الذات والرغبة في أن تكون لائقًا بدنيًا. إن كونك "لائقًا" لا يعني الالتزام بنوع معين من الجسم. يروج العديد من المؤثرين للمنتجات أو البرامج مقابل المال، وليس لأنها تعمل. كن حذرًا من المنشورات الدعائية. استشر دائمًا التطبيقات أو المواقع الإلكترونية القائمة على الأدلة"، كما قال الدكتور كريشنان.