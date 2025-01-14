الإمارات: معلومات مضللة عن اللياقة البدنية على وسائل التواصل تهدد الجيل Z

وقالت بهافنا أجراوال: "يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تلهم، لكنها يمكن أن تضلل أيضًا - فهي تعرض رحلات اللياقة البدنية المصقولة التي تتجاهل الصراعات والنكسات والمسارات الفريدة التي يجب على كل شخص أن يسلكها". وأضافت الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا: "غالبًا ما لا يفهم الناس أن التحولات الجسدية التي تبدو سهلة، أو عضلات البطن الستة، أو الإنجازات الرياضية غالبًا ما تكون نتيجة لسنوات من العمل الجاد والتفاني الذي يأتي فقط على مدى فترة من الزمن".