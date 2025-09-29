الإمارات: معجزة الجوجيتسو الصغيرة تهيمن على البطولات بسجل خالٍ من العيوب

غالبًا ما تخطو ميلاني جريس فرانسيس على الحلبة بسهولة، وتتعامل مع كل مباراة كما لو كانت لعبة بسيطة، مما يترك خصومها في كثير من الأحيان مذهولين أو عاجزين عن الكلام.
في سن الحادية عشرة فقط، هيمنت هذه المعجزة البرازيلية في رياضة الجوجيتسو على البطولات الوطنية والدولية، حاصدةً مجموعة من الميداليات والكؤوس، محافظةً على سجلها الخالي من العيوب. صرّح والدها، كولين جيمس فرانسيس، لصحيفة "خليج تايمز" أن ميلاني لم تغادر أي مسابقة دون أن تفوز بالمركز الأول.
في الآونة الأخيرة، زارت ميلاني مكتب صحيفة خليج تايمز برفقة والديها، وهي تحمل حقيبة مليئة بإنجازاتها - الميداليات والكؤوس والجوائز التي حصلت عليها على مر السنين.
بالنسبة لميلاني، لا يتعلق صعودها على بساط التزلج بالتوتر أو الضغط؛ إنها "مجرد لعبة ممتعة". أوضح والدها أنه بدأ تدريبها منذ صغرها لتعتاد عليها. "(الآن، أصبحت هذه الرياضة) أمرًا طبيعيًا بالنسبة لها. تتعامل معها بفرح لا بضغط". وأضاف أن خصومها يخشونها لأنهم يرونها لا تُقهر، أما بالنسبة لها، فالأمر كله يتعلق باللعب والاستمتاع.
بدأت ميلاني المنافسة في السادسة من عمرها. ورغم محدودية فهمها للجوجيتسو آنذاك، فازت بالمركز الأول. تتذكر قائلةً: "أتذكر أن الجو كان صاخبًا وباردًا، ولم أكن أعرف الكثير عن التقنيات. كنتُ طفلة صغيرة أخوض تجربة رائعة حقًا".
وقد أكسبتها موهبتها الاستثنائية منحة دراسية في أغلى مدرسة في دبي - مدرسة جيمس للأبحاث والتكنولوجيا، حيث تصل الرسوم السنوية إلى 206 آلاف درهم.
ترتبط مسيرة ميلاني ارتباطًا وثيقًا بالعائلة المؤسسة لهذه الرياضة. يتذكر والدها تعريفها بالجيو جيتسو من خلال تمارين مرحة في صغرها، مُهيئًا جسدها بنفس الحركات التي تعلمتها من عائلة جرايسي. عائلة جرايسي عائلة برازيلية مرموقة، يُنسب الفضل إلى اثنين من أعضائها - هيليو وكارلوس - في تطوير الجوجيتسو البرازيلي، وهو فرع مُتطور من الجوجيتسو التقليدي.
تم إدخال هذا الفن إلى الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عامًا عندما دعا الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستوحى من الثقة والانضباط الذي جلبه له هذا الفن أثناء دراسته في الولايات المتحدة، أحد الإخوة جرايسي للمساعدة في إنشاء برامج تدريبية في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، شهدت رياضة الجوجيتسو نمواً سريعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبحت جزءاً من المناهج الدراسية، وأُدرجت في تدريب الجيش والشرطة، وتم تنظيمها رسمياً تحت مظلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.
