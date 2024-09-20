الإمارات: "مظهر فاروقي".. رحلة صحفي استقصائي في مواجهة التحديات

مع بداية فصل جديد في مسيرته، أطلق مظهر كتابه الأول بعنوان "ملفات ماز: القصص القصيرة، الاحتيالات والمواجهات". في هذا الكتاب، يسرد مظهر لحظات مليئة بالأدرينالين من حياته المهنية، وهي لحظات ستظل محفورة في ذاكرته إلى الأبد.

وعن نصيحته للصحفيين الطموحين؟ ببساطة: المثابرة.

في حديثه مع خليج تايمز، يتحدث مظهر بصراحة عن سنوات تكوينه ونقطة التحول التي قادته إلى الصحافة الاستقصائية. ويؤكد: "استمر في المضي قدماً، مهما كانت التحديات". هذه الكلمات، التي تعكس مبادئه الراسخة في السعي وراء الحقيقة، هي ما قادته ليصبح واحداً من أبرز الصحفيين الاستقصائيين.