الإمارات: مشروع مستدام لتحويل المناطق الساحلية إلى زراعية منتجة

وتسعى مانهات إلى دمج تقنية تقطير المياه الطبيعية الحاصلة على براءة اختراع في المزارع. وعلى عكس المزارع العائمة التقليدية التي تعتمد على مصادر المياه الخارجية، ستنتج المزارع العائمة في مانهات مياه الري في الموقع باستخدام عملية مستدامة لا تحتاج إلى الكهرباء. وبمحاكاة دورة المياه الطبيعية، تلتقط أجهزة مانهات المياه المتبخرة المفقودة من الأسطح المائية المفتوحة وتكثفها إلى مياه عذبة، مما يضمن نظامًا مكتفيًا ذاتيًا وصديقًا للبيئة. ويقلل هذا الابتكار من الاعتماد على مصادر المياه التقليدية ويقضي على انبعاثات الكربون أثناء إنتاج المياه.