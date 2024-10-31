الإمارات: مستثمرون يخسرون أموالهم بانهيار "ديزابو"

وتلقي مقيمة أخرى، فضلت عدم الكشف عن هويتها، باللوم على ديزابو في فقدان حضانة أطفالها. فقد استثمرت 250 ألف درهم بعد أن وعدت بـ 15 ألف درهم كعائدات شهرية. وفي البداية، كانت المدفوعات تتوالى ببطء ــ في كثير من الأحيان متأخرة وبعد متابعات متكررة ــ لكنها توقفت تماما في نهاية المطاف. وقالت: "لم يتبق لي سوى راتبي الشهري وطفلي. واضطررت إلى السماح لزوجي السابق بتولي الحضانة لأنني لم أستطع توفير حياة كريمة لهما. ومنذ ذلك الحين، لم أر أطفالي".