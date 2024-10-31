الإمارات: مستثمرون يخسرون أموالهم بانهيار "ديزابو"
بالنسبة لمئات المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة، بدا تطبيق "ديزابو سوبر آب" في يوم من الأيام بمثابة فرصة ذهبية، فقد اجتذبتهم العوائد الموعودة التي تصل إلى 80% في غضون ستة أشهر فقط، ولكن مع إدراكهم للواقع، واجهوا أحلاماً فاشلة.
فقد أطلقت شركة ديزابو تطبيقها في سبتمبر 2021، ووصفت نفسها بأنها "أول تطبيق فائق" في المنطقة، بهدف تحويل التجارة الإلكترونية من خلال ربط آلاف البائعين بملايين العملاء عبر 22 فئة من المنتجات. وزين شعار الشركة "السماء هي الحد" جدران مكتبها في ديرة، حيث عمل فريق من 80 شخصاً، بما في ذلك مديري العلاقات، على بيع الرؤية.
ولكن اليوم انهار هذا الوعد، تاركا المستثمرين في مختلف أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في جيوب خاوية وثقة مكسورة. فقد تم تجميد أصول الشركة وحساباتها المصرفية، وأغلقت وزارة الاقتصاد والسياحة مكتبها، ويواجه مؤسسها "عبد الفتاح باليكال" البالغ من العمر 33 عاما من جنوب الهند عدة قضايا في محاكم دبي بعد فترات قصيرة قضاها في السجن بسبب التخلف عن سداد المدفوعات.
في حين يصر أفتاب على أنه يهدف إلى تقديم "أكثر تجربة تسوق تقدماً في العالم"، فإن المستثمرين يروون قصة مختلفة تماماً ــ قصة تتسم بالشيكات المرتجعة، والوعود الكاذبة، وتغير الحياة.
عوائد مرتفعة ومخاطر أعلى
وقد نجحت شركة ديزابو في إغراء المستثمرين بعرض: مقابل استثمار أولي قدره 43 ألف درهم، يمكنهم استئجار خمس دراجات توصيل، مدعومة بستة شيكات مؤجلة الدفع بقيمة 10 آلاف درهم لكل منها. ووعد هذا الإعداد بعائد بنسبة 80%، وتحويل 43 ألف درهم إلى 60 ألف درهم في غضون نصف عام. ويمكن للمستثمرين الأكبر استثمار 200 ألف درهم في أربع شاحنات توصيل، بعائدات مرتفعة مماثلة.
في عام 2023، توقفت المدفوعات فجأة دون تفسير. ورغم أن قيادة ديزابو استمرت في طمأنة المستثمرين بأن المنصة على وشك تحقيق نجاح أكبر، إلا أن شيئًا لم يتحقق، وتوقف المؤسس عبد الفتاح عن تلقي المكالمات.
وتجمع المستثمرون الساخطون معاً، وشكلوا مجموعات على تطبيق واتساب، وعقدوا اجتماعات واتخذوا إجراءات قانونية. وتكشف الوثائق التي شاركها المستثمرون أن أفتاب يواجه قضايا متعددة في محاكم دبي، بما في ذلك أوامر الاعتقال. وفي كثير من الحالات، أُمر بسداد أموال المستثمرين. وفي النهاية، أغلقت السلطات المحلية الشركة.
وبعد أن استقرت الأمور، أصبح مدى تأثير ديزابو واضحاً. ولا يزال العدد الدقيق للمتضررين غير معلوم، رغم أن مصادر مطلعة في الشركة تشير إلى أن عددهم قد يصل إلى المئات، وأن الخسائر قد تصل إلى ملايين الدراهم.
وتشمل قائمة المستثمرين جنسيات وخلفيات متنوعة: علي (إماراتي) ساهم بمبلغ 344.000 درهم؛ م. عاطف (مصري) أضاف 820 ألف درهم. أ. دوراني (باكستاني) 285.000 درهم؛ ني وور هلاينج (ميانمار) 650 ألف درهم؛ I. Tsegaye (إثيوبي) وMaxym (أوكراني) دفع كل منهما 150 ألف درهم؛ سميرة (إيرانية) 200 ألف درهم؛ وجيه شحادة (فلسطيني) 68 ألف درهم؛ دريس بوغدير (مغربي) 900 ألف درهم؛ و س .ب (هندي) 250.000 درهم. ومن بين المتهمين مواطن هولندي بمليوني درهم، وامرأة بريطانية بـ430 ألف درهم، ومعلمة فلبينية بـ100 ألف درهم.
حياة مضطربة
بالنسبة للعديد من الناس، لم يكن الانهيار مجرد ضربة مالية، بل أدى إلى تعطيل حياة كاملة. فالمغترب الهندي زبير محمود، الذي استثمر 200 ألف درهم، يعاني من الشيكات المرتجعة والمعارك القانونية مع البنوك والدائنين.
"حياتي عبارة عن صراع يومي. احتاجت والدتي إلى إجراء عملية جراحية بسبب إصابتها بالسرطان، واضطررنا إلى بيع مجوهراتنا القديمة لدفع ثمنها"، هكذا قال في مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز. "لقد كلفني هذا الضغط النفسي حتى فقدان وظيفتي، كما أدت ديوني المتراكمة إلى حظر سفري. وقد أدى هذا إلى تدمير عائلتي".
يتذكر زبير محاولته اليائسة للتواصل مع أفتاب عندما توقفت عمليات صرف مستحقاته. يقول: "توسلت إليه. وعندما لم تنجح محاولتي، هددته برفع دعوى قضائية. قال لي: "أنا لست خائفاً من القضايا ــ لقد تعاملت مع العديد من القضايا من قبل. ولدي فريق لهذا الغرض". عندها أدركت أنه لا ينوي تصحيح الأمور". وفي نهاية المطاف، رفع زبير دعاوى قانونية، والآن صدرت مذكرة اعتقال ضد أفتاب.
وواجه آخرون، مثل جزيم هزيم، الموظف في إحدى الهيئات الحكومية في دبي، ظروفًا مماثلة. فقد استثمر جزيم 150 ألف درهم من ميراث كان مخصصاً لابنة أخيه وابن أخيه اليتامى، على أمل تأمين مستقبلهما. وقال: "أشعر وكأنني خذلتهما. ففي كل شهر، أجمع 3500 درهم لدعمهما، لكن كل ما أشعر به هو الخجل".
قالت عائشة محمد من الهند إنها انجذبت إلى نموذج ديزابو بعد أن أكد لها ممثلو الشركة أن استثمارها "مضمون بموجب اتفاقيات محكمة دبي". في البداية، كانت تتلقى المدفوعات في الوقت المناسب، لكنها سرعان ما توقفت، مما خلق ضغوطًا مالية أثناء حملها عالي الخطورة. بعد أن تركت وظيفة ذات أجر جيد، تجد عائشة نفسها الآن مضطرة للعودة إلى العمل. وقالت: "لقد أثر هذا على صحتي ومستقبل عائلتي".
وتلقي مقيمة أخرى، فضلت عدم الكشف عن هويتها، باللوم على ديزابو في فقدان حضانة أطفالها. فقد استثمرت 250 ألف درهم بعد أن وعدت بـ 15 ألف درهم كعائدات شهرية. وفي البداية، كانت المدفوعات تتوالى ببطء ــ في كثير من الأحيان متأخرة وبعد متابعات متكررة ــ لكنها توقفت تماما في نهاية المطاف. وقالت: "لم يتبق لي سوى راتبي الشهري وطفلي. واضطررت إلى السماح لزوجي السابق بتولي الحضانة لأنني لم أستطع توفير حياة كريمة لهما. ومنذ ذلك الحين، لم أر أطفالي".
ولم تنته محنتها عند هذا الحد، إذ زعمت أنها تعرضت للترهيب من جانب فريق ديزابو. وكشفت: "لقد ابتزوني وهددوني برفع قضية إذا تحدثت على وسائل التواصل الاجتماعي".
وتحدث مستثمر آخر، وهو جوس سيد، عن تجربته، مما يعكس القلق الواسع النطاق بين المستثمرين. وعلى الرغم من القضايا المرفوعة ضدها، واصلت ديزابو الإعلان على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام. وقال: "استثمرت 50 ألف درهم، لكنني لم أر سنتاً واحداً. حتى أنني حصلت على قرض بنكي".
وعندما سعى إلى استعادة أمواله، لجأت الشركة إلى الترهيب. "لقد تصرفوا كضباط شرطة، وهددوني بالسجن إذا تحدثت".
ومنذ ذلك الحين، لجأ جاوس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير الآخرين وحث السلطات على التحقيق مع ديزابو. وقال: "لقد فقدت وظيفتي قبل شهرين واقترضت من البنك. والآن أصبح حسابي سلبيا. أريد فقط أن أعيش حياة سلمية، لكنهم يحتفظون بأموالي التي كسبتها بشق الأنفس.
يتوفر تطبيق Dizabo Super على متجر Google Play ومتجر App Store، ولكن لا تعمل أي من الخدمات المعلن عنها، مما أدى إلى سلسلة من المراجعات السلبية. قالت سيدة بريطانية، وهي تمسك الآن بشيكات بقيمة 520 ألف درهم إماراتي: "إنه مجرد سراب".
"لم أفعل شيئا خاطئا"
وتشير التحقيقات التي أجرتها صحيفة خليج تايمز إلى أن العديد من القضايا قد سُجلت ضد أفتاب، رغم أنه يؤكد أنه لم يرتكب أي خطأ. ويصف أفتاب بأنه مشروع مبتكر واجه ببساطة "تحديات غير متوقعة".
وفي سلسلة من الرسائل عبر تطبيق واتساب لصحيفة خليج تايمز، أصر على أنه "لم يرتكب أي خطأ" واستمر في التأكيد على أن ديزابو منتج فريد من نوعه، لا يشبه أي منتج آخر في السوق العالمية. وكتب في رسالة نصية: "لا أستطيع الخروج بسبب العديد من الحالات. لم يقم أحد بإنشاء مثل هذا التطبيق في العالم".
ويزعم أفتاب أنه خسر راكبيه لصالح شركات كبرى، وينفي أنه كان يدير مخطط بونزي ويصر على أنه كان مجرد شركة ناشئة. ويعتقد أنه سيتغلب على الموقف، ويصرح بأنه يحتاج إلى استرداد 18 مليون درهم من 897 مطعماً اشتركوا معهم، حيث يدين كل مطعم بما بين 10 آلاف و25 ألف درهم.
وطلبت صحيفة خليج تايمز من أفتاب أن يشاركنا بقائمة بأسماء هذه المطاعم، فقدّم لنا قائمة بـ 250 مطعماً، ولكن عندما اتصلت الصحيفة بنحو اثني عشر مطعماً بشكل عشوائي، لم يؤكد أي منهم أنهم مدينون لديزابو بأي أموال.
في الواقع، قال أحد أصحاب المطاعم إنهم سيتخذون إجراءً قانونياً ضد ديزابو لإلحاق الضرر بسمعتهم بسبب عدم الأداء، مما أدى إلى خسائر كبيرة بسبب عدم تسليم الطعام.
واعترف مطعم آخر بتوقيع اتفاقية مع ديزابو، لكنه صرح بأن هذا الاتفاق لم يسفر عن أي نتيجة. وفي حين يواجه المستثمرون أسئلة بلا إجابة وتداعيات مالية، وسعت ديزابو بالفعل نطاقها إلى مدن متعددة في جميع أنحاء العالم، مما أثار مخاوف جديدة بشأن عملياتها خارج الإمارات العربية المتحدة.