الإمارات: مركز لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي

في إطار سعيها لتشجيع الابتكار في إنتاج الغذاء، تتعاون وزارة الاقتصاد الإماراتية مع جهات مختلفة للاستثمار في تقنيات الزراعة والزراعة. وفي إطار هذه الجهود، أطلقت الوزارة مركزًا للمعرفة لضمان تبادل المعلومات.
قالت ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد للسياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد الإماراتية: "تمثل هذه المنصة منصةً تربط مؤسسات البحث والقطاع الخاص والقطاع الصناعي، مما يتيح لهم العمل معًا لإطلاق مشاريع مشتركة". وأضافت: "نسعى جاهدين لإطلاق جميع هذه المشاريع المشتركة التي من شأنها أن تُسهم في تحقيق المزيد من التقدم في هذه القطاعات تحديدًا".
وكمثال على تعاون القطاعين العام والخاص لتحسين الإنتاج الزراعي، استشهدت بمشاريع في الشارقة لإنتاج القمح ومنتجات الألبان. وقالت: "سيتم تكرار هذا النموذج في جميع أنحاء الإمارات، لكل منها مبادراتها الخاصة وظروفها الخاصة".
جاء ذلك على هامش منتدى الإمارات لمستقبل الغذاء، الذي انطلق في دبي يوم الثلاثاء واستمر يومين. وخلال هذا الحدث، تبادل قادة الفكر من جميع أنحاء العالم الأفكار حول كيفية تحسين أداء مجمع الأغذية في دولة الإمارات.
كما أُطلقت عدة مشاريع، منها برنامج المشترين العالميين، الذي يُسهّل وصول المنتجين الإماراتيين إلى الأسواق الدولية، وكتالوج منتجات شامل لقطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات. ويؤكد هذا المشروع المشترك بين شركة GS1 Emirates Limited ومجموعة الإمارات الغذائية التزامًا برقمنة بيانات المنتجات، بما يضمن إمكانية تتبع المنتجات، ومنع الاحتيال، وتحسين إدارة الواردات الموازية من خلال معلومات المنتج المُوثّقة عند نقاط الدخول.
وفقاً لماريا، تُعدّ الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة "العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي"، وينطبق هذا أيضاً على قطاع الأغذية والمشروبات. وأضافت: "تكتسب هذه الشركات أهميتها بفضل الإمكانات التي توفرها. وبفضل حجمها، فهي أكثر مرونة، وإمكانات نموها واعدة، ومجال واسع للابتكار".
في كلمتها خلال الفعالية، أوضحت نجلاء المدفع، نائبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو، كيف يُنشئ الصندوق جيلًا جديدًا من المزارعين، ويُسهم في تطوير الزراعة والابتكار الغذائي. وقالت: "بمجرد أن تُثبت الشركة وجود طلب على منتجاتها، ينتقل التحدي إلى توسيع نطاق أعمالها، حيث تحتاج الشركات إلى رأس المال".
"وهنا يأتي دور صندوق الإمارات للنمو من خلال منصة نمو بقيمة مليار درهم إماراتي مصممة لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أبطال وطنيين في المستقبل."
قالت إن الصندوق يركز على أربعة قطاعات حيوية: الأمن الغذائي، والتصنيع، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. وأضافت: "نستثمر ما بين 10 و50 مليون درهم في شركات مقرها الإمارات العربية المتحدة تُحقق إيرادات تزيد عن 10 ملايين درهم. ومن خلال شبكاتنا، نفتح آفاقًا جديدة للأسواق والشراكات، ونربطها بالكفاءات اللازمة لبناء فرق عمل عالية الأداء".
وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجني ثمار التركيز على التكنولوجيا الزراعية. وقالت: "تُنتج مزرعة بستانيكا، أكبر مزرعة عمودية داخلية في العالم، أكثر من مليون كيلوغرام من الخضراوات الورقية الخالية من المبيدات سنويًا، باستخدام مياه أقل بنسبة 95% من الزراعة التقليدية".
في الشارقة، تُنتج مزارع قمح صباح سينابل أكثر من 6000 طن سنويًا من بعضٍ من أغنى سلالات القمح بالبروتين في العالم. وتُدير مزارع بيور هارفست الذكية، الرائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية المحلية، بيوتًا زجاجية عالية التقنية في جميع أنحاء الإمارات، قادرة على إنتاج أكثر من 12 مليون كيلوغرام من الفاكهة والخضراوات سنويًا.
من المتوقع أن ينمو سوق الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة إلى 44 مليار دولار بحلول عام 2029 ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الأغذية في الإمارات العربية المتحدة إلى 8.8 مليون طن متري بحلول عام 2029