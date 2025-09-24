الإمارات: مركز لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي

كما أُطلقت عدة مشاريع، منها برنامج المشترين العالميين، الذي يُسهّل وصول المنتجين الإماراتيين إلى الأسواق الدولية، وكتالوج منتجات شامل لقطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات. ويؤكد هذا المشروع المشترك بين شركة GS1 Emirates Limited ومجموعة الإمارات الغذائية التزامًا برقمنة بيانات المنتجات، بما يضمن إمكانية تتبع المنتجات، ومنع الاحتيال، وتحسين إدارة الواردات الموازية من خلال معلومات المنتج المُوثّقة عند نقاط الدخول.